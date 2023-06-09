5 قتلى و13 مفقودا في الفيضانات الناجمة عن تدمير سد كاخوفكا

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل خمسة أشخاص على الأقل وفُقد 13 آخرون في الفيضانانت الناجمة عن تدمير سدّ كاخوفكا في جنوب أوكرانيا، حسبما أفاد وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمينكو الجمعة.

وقال كليمينكو، عبر «تلغرام»، إنّ الفيضانات غمرت 48 بلدة، بما في ذلك 14 بلدة في المناطق الواقعة تحت الاحتلال الروسي، وجرى إجلاء 2412 شخصاً على الجانب الأوكراني، وفق وكالة «فرانس برس».

إجلاء مواطنين من مناطق غمرتها المياه بالقرب من خيرسون في أوكرانيا بعد تدمير سد خاكوفكا جزئيا، (أ ف ب)

إجلاء مواطنين من مناطق غمرتها المياه بالقرب من خيرسون في أوكرانيا بعد تدمير سد خاكوفكا جزئيا، (أ ف ب)