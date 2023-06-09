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النرويج تبرم اتفاقا لبيع 32 طائرة «إف-16» مستعملة لرومانيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 يونيو 2023, 08:31 صباحا
النرويج تبرم اتفاقا لبيع 32 طائرة «إف-16» مستعملة لرومانيا
طائرة إف-16 بلجيكية تشارك في تدريب لحلف الأطلسي في قاعدة جوية في بلجيكيا، 18 أكتوبر 2022. (أ ف ب)
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أعلنت النرويج الخميس، أنها أنجزت عملية بيع 32 طائرة مقاتلة مستعملة من طراز «اف-16» لرومانيا بعد ضوء أخضر من السلطات الأميركية والنرويجية.

وأعلن في نوفمبر الماضي عن عملية البيع التي تبلغ قيمتها 388 مليون يورو (418 مليون دولار)، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال وزير الدفاع النرويجي بيورن اريلد غرام، في بيان، إن عملية «البيع هذه ستسمح بتحديث وتعزيز الدفاع عن دولة حليفة مجاورة لأوكرانيا».

- رومانيا تتجه لشراء مقاتلات «إف 35»

وخلال لقاء مع وسائل إعلام أجنبية في نهاية مايو، استبعد رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور إمكانية التراجع عن هذا العقد من أجل تسليم أوكرانيا هذه الطائرات لمساعدتها في التصدي للغزو الروسي.

تحديث القوات الجوية الرومانية
وستُحدّث رومانيا بحصولها على الطائرات الـ32 و17 أخرى اشترتها من البرتغال، قوتها الجوية بعد تخليها في مايو عن طائراتها «ميغ-21 لانسر» القديمة الموروثة من الحقبة السوفياتية.

وقبل تسليمها إلى بوخارست، ستخضع الطائرات النرويجية لعمليات صيانة لدى مجموعة خدمات صيانة الطيران «كونغسبرغ».

وتحدث النرويج أسطولها الخاص بمقاتلات «إف-35» الأحدث من المجموعة الأميركية «لوكهيد مارتن»، وتخطط أوسلو لشراء 52 منها.

وتوقفت النرويج عن استخدام طائرات من طراز «اف-16» من إنتاج «أميريكان جنرال دايناميكس» مطلع 2022.

ومن أصل 57 طائرة يمكن أن تقدمها النرويج، بيعت 12 إلى المجموعة الأميركية الخاصة «دراكن انترناشيونال» لكن لم يتسلم حتى الآن.

ونظريا تمتلك الدولة الاسكندنافية حتى الآن بعض النماذج التي يمكن أن تسلم إلى أوكرانيا، إذا قررت السلطات الانضمام إلى تحالف الدول الغربية التي أعلنت عن رغبتها في تسليم طائرات «إف-16»، إلى كييف لمساعدتها على صد الغزو الروسي.

وأعلنت الحكومة النرويجية أنها تدرس طرقًا للمساعدة في تدريب الأوكرانيين على طائرات «إف-16»، دون اتخاذ أي قرار في هذه المرحلة بشأن إمكانية إمداد كييف بالطائرات.

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