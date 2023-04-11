رومانيا تتجه لشراء مقاتلات «إف 35»

القاهرة - بوابة الوسط

تسعى رومانيا إلى تعزيز سلاحها الجوي على خلفية الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وأعلن المكتب الرئاسي في بوخارست اليوم الثلاثاء، أن رومانيا تسعى لشراء عدد من المقاتلات إف-35 أميركية الصنع، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وجاء الإعلان بعد اجتماع لمجلس الدفاع الأعلى، برئاسة الرئيس كلاوس يوهانيس. فيما لم يفصح الإعلان عن عدد الطائرات الحديثة التي ستشتريها البلاد، فيما ناقش مجلس الدفاع أيضا الوضع الأمني في منطقة البحر الأسود، في سياق الحرب في أوكرانيا.

ارتفاع أسطول رومانيا من «إف 16» ثلاث مرات

ولرومانيا، وهي عضو بحلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي، حدود مع روسيا وأوكرانيا.

- ألمانيا تعتزم شراء 35 طائرة مقاتلة «إف 35» أميركية

وكانت بوخارست وقعت عقدا مع النرويج في نوفمبر 2022، لشراء 32 مقاتلة إف 16 مستخدمة، ليرتفع أسطول رومانيا من «إف 16» ثلاث مرات.

ولدى رومانيا حاليا 17 مقاتلة إف 16 اشترتها، مستعملة، من البرتغال. ومن المقرر أن تصل الطائرات العسكرية من النرويج، إلى رومانيا على مدار الثلاث سنوات المقبلة.