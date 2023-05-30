بوتين: الهجوم على موسكو رد على استهداف مقر الاستخبارات العسكرية الأوكرانية في ضربة روسية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الهجوم غير المسبوق بمسيّرات الذي استهدف موسكو، فجر الثلاثاء، جاء ردًا على ضربة روسية استهدفت مقر الاستخبارات العسكرية الأوكرانية.

وقال بوتين في تصريحات متلفزة «لقد ذكرنا في السابق إمكانية استهداف مراكز صنع القرار. ومقر الاستخبارات العسكرية الأوكراني الذي تعرض للهجوم قبل يومين أو ثلاثة أيام، هو أحدها. وردًا على ذلك، اختار نظام كييف مسارًا مختلفًا بمهاجمة موسكو»، بحسب «فرانس برس».

يوتين: أوكرانيا تسعى إلى «ترويع» الروس

واتهم بوتين أوكرانيا بالسعي إلى «ترويع» الروس بعد هجوم غير مسبوق بمسيرات على موسكو، مشيدا بمنظومة الدفاع الجوي في العاصمة التي عملت «بشكل مرض» على حد قوله. وقال «اختار نظام كييف ترويع روسيا وترويع المواطنين الروس». وأضاف «عملت منظومة الدفاع الجوي في موسكو بشكل طبيعي ومرضٍ».

وأخذت روسيا على الغربيين دعمهم لأوكرانيا الذي تقول إنه يدفع كييف إلى شن هجمات «غير مسؤولة» بشكل متزايد، وذلك بعد هجوم غير مسبوق بمسيّرات على موسكو صباح الثلاثاء.

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وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن «دعم الغربيين لنظام كييف يدفع القادة الأوكرانيين إلى ارتكاب أعمال إجرامية غير مسؤولة بشكل متزايد»، متهمة أوكرانيا بالسعي إلى «نشر الذعر» في روسيا.