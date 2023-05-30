  • Alwasat News
Atwasat

قادة دول أميركا اللاتينية بضيافة لولا الثلاثاء لترميم العلاقات الدبلوماسية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 مايو 2023, 01:21 مساء
قادة دول أميركا اللاتينية بضيافة لولا الثلاثاء لترميم العلاقات الدبلوماسية
الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، في قصر بلانالتو في برازيليا في 29 مايو 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

يستقبل الرئيس البرازيلي اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الثلاثاء، في برازيليا نظرائه من أميركا اللاتينية في قمة خاطفة لمحاولة ترميم العلاقات بعدما توترت بسبب خلافات أيديولوجية وأزمات داخلية.

وسيجمع هذا اللقاء الأول من نوعه منذ العام 2014، قادة 11 دولة في العاصمة البرازيلية، لكن رئيسة البيرو دينا بولوارتي لم تستجب للدعوة، وفق وكالة «فرانس برس».

وتشكّل القمة أيضًا مناسبة لعودة الرئيس الفنزويلي الاشتراكي نيكولاس مادورو إلى البرازيل بعد ثمانية أعوام من الغياب.

ووصف لولا الإثنين استئناف العلاقات بين البرازيل وفنزويلا بأنه لحظة «تاريخية»، بعدما كان مادورو شخصا غير مرغوب فيه خلال ولاية الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو (2019-2022).

وقال لولا إثر اجتماع عقده مع نظيره الفنزويلي «لطالما كانت فنزويلا شريكًا استثنائيًا للبرازيل.. لكن بسبب الوضع السياسي وأخطاء ارتُكبت، مرت ثماني سنوات لم تأت (قيادتها) فيها إلى البرازيل».

من جهته، أعرب مادورو عن سروره لـ«الاستقبال الحار» الذي لقيه في برازيليا.

- الرئيس البرازيلي يرفض دعوة بوتين لحضور منتدى سان بطرسبرغ

ولم يكن هناك علاقات بين البلدين اللذين يتشاركان أكثر من ألفي كيلومتر من الحدود البرية في عهد بولسونارو الذي وصف النظام الاشتراكي الفنزويلي بأنه «دكتاتوري»، كما اعترف على غرار خمسين دولة بينها الولايات المتحدة بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسا بالوكالة.

مدّ وردي جديد
ويعتزم لولا عقد القمة الثلاثاء على شكل اجتماع مغلق وغير رسمي نسبيًا، دون ضمان إصدار بيان ختامي.

وخلال الاجتماعات، سيكون رؤساء الدول برفقة وزراء خارجيتهم وبعض المستشارين من أجل إحلال أجواء «أكثر ارتياحا»، حسبما أكّد مصدر دبلوماسي برازيلي لوكالة «فرانس برس».

ولفتت مسؤولة العلاقات مع أميركا اللاتينية والكاريبي في الحكومة البرازيلية جيزيلا ماريا فيغيريدو، إلى أن الهدف الأساسي من القمة هو «استئناف الحوار»، لإيجاد «رؤية مشتركة» في مجالات عديدة مثل الصحة والبنى التحتية والطاقة والبيئة ومكافحة الجريمة المنظّمة.

وفي هذا السياق، أعاد وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا الأسبوع الماضي، طرح فكرة إقامة ممر بين المحيطَين الهادئ والأطلسي لنقل البضائع عبر البرّ.

وحصل اللقاء الأخير بين رؤساء دول أميركا اللاتينية في العام 2014 في كيتو في الإكوادور بمناسبة قمة لاتحاد دول أميركا الجنوبية (أوناسور)، وهو منظمة أسسها لولا ونظيره الفنزويلي حينها هوغو تشافيز في العام 2008، عندما شهدت المنطقة أول موجة من الحكومات اليسارية.

وكان الاتحاد يضمّ 12 دولة عند إنشائه، معظمها بقيادة اليسار. لكن مع عودة اليمين إلى السلطة، خرج من المنظمة الإقليمية عدد من الدول بما فيها البرازيل والأرجنتين اللتان لم تعودا إلى صفوفها سوى هذه السنة.

لكن الوضع تبدل مع المدّ الوردي الجديد على وقع صعود اليسار مجددا في أميركا اللاتينية وانتخاب لولا هذا العام في البرازيل وغابرييل بوريتش في تشيلي وغوستافو بيترو في كولومبيا، ما فتح مجالًا لعودة فنزويلا إلى الساحة الإقليمية وأعطى زخمًا جديدًا للتعاون بين دول المنطقة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

من يتنازل عن الكمال؟.. مورينيو في مواجهة إشبيلية بنهائي «يوروبا ليغ»

من يتنازل عن الكمال؟.. مورينيو في مواجهة إشبيلية بنهائي «يوروبا ليغ»
المياه: هل تكون سببًا في خلق تعاون عربي أفريقي ناجع؟

المياه: هل تكون سببًا في خلق تعاون عربي أفريقي ناجع؟
فوز عريض لسلة الأهلي طرابلس على الهلال في ثماني الدوري

فوز عريض لسلة الأهلي طرابلس على الهلال في ثماني الدوري
الأهلي طرابلس يتأهل إلى دوري المجموعات بالبطولة العربية

الأهلي طرابلس يتأهل إلى دوري المجموعات بالبطولة العربية
السيسي وإردوغان يقرران البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء

السيسي وإردوغان يقرران البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء
كاريكاتير خيري - اشتباكات مسلحة في طرابلس بين «أجهزة أمنية رسمية»

كاريكاتير خيري - اشتباكات مسلحة في طرابلس بين «أجهزة أمنية رسمية»
الشطرنج لتعزيز قدرات ذوي الاضطرابات المعرفية ومصابي التوحد

الشطرنج لتعزيز قدرات ذوي الاضطرابات المعرفية ومصابي التوحد
أبوزريبة في جلسة «النواب»: أغلب الضربات الجوية في الزاوية «تصفية حسابات سياسية».. وأطالب النائب العام بالتحقيق

أبوزريبة في جلسة «النواب»: أغلب الضربات الجوية في الزاوية «تصفية حسابات ...
الإعدام والمؤبد لـ37 متهما في محاكمة الدواعش بمصراتة (صور)

الإعدام والمؤبد لـ37 متهما في محاكمة الدواعش بمصراتة (صور)
فريق طبي أوكراني لجراحة العيون يجري كشوفات وعمليات في طرابلس ومصراتة (فيديو وصور)

فريق طبي أوكراني لجراحة العيون يجري كشوفات وعمليات في طرابلس ومصراتة (فيديو ...
مياه القنال الكبير في البندقية تتحول إلى الأخضر

مياه القنال الكبير في البندقية تتحول إلى الأخضر
الطرابلسي يكشف تفاصيل الاشتباكات في العاصمة ليل أمس (فيديو)

الطرابلسي يكشف تفاصيل الاشتباكات في العاصمة ليل أمس (فيديو)
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: «حراس الفضيلة».. تحصين للأخلاق أم هيمنة سلفية؟

شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: «حراس الفضيلة».. تحصين للأخلاق أم هيمنة سلفية؟
الاتصال المفرط بالأدوات الرقمية في أماكن العمل يؤدي إلى حمل ذهني زائد

الاتصال المفرط بالأدوات الرقمية في أماكن العمل يؤدي إلى حمل ذهني زائد
تبرئة 12 شخصا بعد أربعة قرون على إدانتهم بتهمة «السحر»

تبرئة 12 شخصا بعد أربعة قرون على إدانتهم بتهمة «السحر»
مصر تعلن اكتشاف ورشتي تحنيط تعودان لأكثر من ألفي عام

مصر تعلن اكتشاف ورشتي تحنيط تعودان لأكثر من ألفي عام
كاريكاتير خيري - تعدد اللجان

كاريكاتير خيري - تعدد اللجان
رغم الحظر.. 9 ملايين جنيه إسترليني صادرات الأسلحة البريطانية إلى ليبيا منذ 2011

رغم الحظر.. 9 ملايين جنيه إسترليني صادرات الأسلحة البريطانية إلى ليبيا منذ 2011
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«كونغرس» في سباق مع الزمن لإقرار اتفاق سقف الدين
«كونغرس» في سباق مع الزمن لإقرار اتفاق سقف الدين
المدعي العام في قضية محاولة اغتيال كيرشنر يطلب بدء محاكمة
المدعي العام في قضية محاولة اغتيال كيرشنر يطلب بدء محاكمة
الدنمارك تعتزم إنفاق 19.2 مليار يورو على الدفاع في العقد المقبل
الدنمارك تعتزم إنفاق 19.2 مليار يورو على الدفاع في العقد المقبل
الكرملين: الهجوم على موسكو ردّ من كييف على الضربات الروسية الأخيرة
الكرملين: الهجوم على موسكو ردّ من كييف على الضربات الروسية ...
روسيا تدعو الغرب إلى وقف «دعايته الكاذبة» حول المواجهات في كوسوفو
روسيا تدعو الغرب إلى وقف «دعايته الكاذبة» حول المواجهات في كوسوفو
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أول تعليق من كيليتشدار أوغلو بعد انتهاء الانتخابات التركية
أول تعليق من كيليتشدار أوغلو بعد انتهاء الانتخابات التركية...
نتائج أولية للانتخابات الرئاسية التركية: إردوغان يحصل على 59% مقابل 35% لكيليتشدار أوغلو
نتائج أولية للانتخابات الرئاسية التركية: إردوغان يحصل على ......
نسبة المشاركة وصلت لـ88.9%.. إجراء جولة ثانية للانتخابات الرئاسية التركية
نسبة المشاركة وصلت لـ88.9%.. إجراء جولة ثانية للانتخابات ......
الأناضول: إردوغان متقدم بـ52% من الأصوات مقابل 42% لكيليتشدار بعد فرز 50% من أصوات الناخبين
الأناضول: إردوغان متقدم بـ52% من الأصوات مقابل 42% ......
مؤشرات أولية: الانتخابات التركية تقترب من جولة ثانية بعد فرز نحو 90%
مؤشرات أولية: الانتخابات التركية تقترب من جولة ثانية بعد فرز......
المزيد
أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات قبيل محادثات سلام جديدة
أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات قبيل محادثات سلام جديدة...
الاتحاد الأوروبي يدعو الصرب والكوسوفيين إلى وقف فوري للتصعيد
الاتحاد الأوروبي يدعو الصرب والكوسوفيين إلى وقف فوري للتصعيد...
قادة دول أميركا اللاتينية بضيافة لولا الثلاثاء لترميم العلاقات الدبلوماسية
قادة دول أميركا اللاتينية بضيافة لولا الثلاثاء لترميم ......
روسيا تدعو الغرب إلى وقف «دعايته الكاذبة» حول المواجهات في كوسوفو
روسيا تدعو الغرب إلى وقف «دعايته الكاذبة» حول المواجهات في ......
الكرملين: الهجوم على موسكو ردّ من كييف على الضربات الروسية الأخيرة
الكرملين: الهجوم على موسكو ردّ من كييف على الضربات الروسية ......
المزيد