الرئيس البرازيلي يرفض دعوة بوتين لحضور منتدى سان بطرسبرغ

القاهرة - بوابة الوسط

رفض الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، خلال محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، دعوة لحضور المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرغ.

يأتي رفض لولا بعد أيام من فشل لقاء كان مقرراً مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على هامش قمة مجموعة السبع التي عقدت في اليابان. وقال الرئيسان إن انشغالهما حال دون إتمام اللقاء، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال الكرملين إن بوتين أكد في مكالمة هاتفية مع نظيره البرازيلي، أن روسيا منفتحة على الحوار بشأن أوكرانيا.

«كلاهما مقتنع بأنه سيفوز بالحرب»

وفي تغريدة عبر «تويتر»، كتب لولا: «شكرت (بوتين) على الدعوة للذهاب إلى المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرغ وأجبته أنني لا يمكنني الذهاب إلى روسيا في هذا الوقت»، في إشارة إلى الحدث المقرر بين 14 و17 يونيو.

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وأضاف: «لكنني كررت استعداد البرازيل إلى جانب الهند وإندونيسيا والصين للتحدث مع طرفي النزاع سعياً لتحقيق السلام».

وأبدى لولا، الاثنين، «انزعاجه» من عدم لقاء زيلينسكي، لكنه أشار إلى أنه لا يرى فائدة من لقائه الآن، مضيفا «لا يبدو أن الرئيس الأوكراني ولا نظيره الروسي يرغبان بالسلام.. حتى الآن، كلاهما مقتنع بأنه سيفوز بالحرب».