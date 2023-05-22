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الرئيس البرازيلي يقترح عقد قمة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 مايو 2023, 12:09 مساء
الرئيس البرازيلي يقترح عقد قمة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا
الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. (أ ف ب)
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قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دي سيلفا، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، إنه من الضروري عقد قمة للأمم المتحدة حول الوضع في أوكرانيا قبل اجتماع الأمم المتحدة رفيع المستوى المقرر في سبتمبر المقبل.

وقال دا سيلفا «من الضروري مناقشة الحرب في أوكرانيا بالأمم المتحدة. لم يدعني أحد لحضور اجتماع للأمم المتحدة لمناقشة هذه الحرب خلال الأشهر الخمسة لرئاستي.. ويمكننا إعادة جدولة اجتماع الجمعية العامة، الذي يعقد عادة في سبتمبر، ليعقد في يونيو أو يوليو لمناقشة تطورات الحرب»، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.

صيغة دولية جديدة لخلق فرصة للحوار
وأضاف الرئيس البرازيلي، أنه ينبغي دعوة كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للتحدث في هذا المؤتمر، موضحا أنه من غير المناسب مناقشة الوضع في أوكرانيا سواء على مستوى مجموعة السبع أو مجموعة العشرين، وبدلا من ذلك، يجب مناقشة هذه القضية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس البرازيلي إن روسيا ضامن للسلام الدائم في العالم بأسره.

- الرئيس البرازيلي: تحديد الطرف المحق في النزاع بين روسيا وأوكرانيا لا يفيد في شيء

كما اقترح في وقت سابق إنشاء صيغة دولية جديدة لخلق فرصة للحوار بين موسكو وكييف، وأعرب عن استعداده للعمل كوسيط في المفاوضات المباشرة بين الرئيسين الروسي والأوكراني.

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