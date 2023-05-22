أوكرانيا تنفي علاقتها بتوغل مقاتلين في منطقة بيلغورود الروسية

القاهرة - بوابة الوسط

نفت كييف الإثنين أن تكون لها «أي علاقة» بتوغل مقاتلين داخل الأراضي الروسية في منطقة محاذية لأوكرانيا، في حادث نسبته موسكو إلى الدولة المجاورة.

وأعلن مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك على تويتر «أوكرانيا تتابع باهتمام الأحداث في منطقة بيلغورود في روسيا وتدرس الوضع، لكن ليس لديها أي علاقة بذلك»، بحسب «فرانس برس».

وأعلنت السلطات الروسية الإثنين، أنّ مجموعة «تخريبية» أوكرانية دخلت منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا، مشيرة إلى أنّ العمل جارٍ للقضاء عليها، في ظل سلسلة من الهجمات على الأراضي الروسية.

مجموعة تخريب واستطلاع تابعة للجيش الأوكراني

وقال حاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، إنّ «مجموعة تخريب واستطلاع تابعة للجيش الأوكراني دخلت منطقة غريغورون. تتخذ القوات المسلّحة الروسية، إلى جانب حرس الحدود، في روسغفارديا (الحرس الوطني) وجهاز الأمن الفدرالي الروسي، جميع الإجراءات اللازمة لتصفية العدو»، وفق وكالة «فرانس برس»

وفي سياق متصل استهدفت القوات الروسية مدينة دنيبرو الواقعة في شرق أوكرانيا بـ16 صاروخاً و20 مسيّرة هجومية، وفق ما أعلن الجيش الأوكراني الإثنين.

صواريخ ومسيّرات إيرانية الصنع

ونُفّذت الهجمات على الجنود والبنى التحتية بواسطة مجموعة من الصواريخ والمسيّرات إيرانية الصنع من طراز «شاهد»، وفق ما أعلنت هيئة الأركان العامة على فيسبوك، مشيرة إلى أن قواتها دمّرت جميع المسيّرات وأربعة صواريخ كروز.

دنيبرو مدينة كبيرة كانت نحو مليون نسمة قبل الحرب. وتقع على بعد حوالى 125 كلم عن خط الجبهة حالياً. وأشار مسؤولون إلى أن نطاق الهجوم الأخير غير مسبوق.

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وقال رئيس بلدية المدينة بوريس فيلاتوف على تلغرام «اليوم لم تنم دنيبرو بأكملها. لم نشهد مثل هذا القصف منذ بدء الحرب». بدوره، كتب الحاكم الإقليمي سيرغي ليساك على تلغرام أن القوات الأوكرانية تعرّضت لهجوم من «فاشيين وإرهابيين وأشباه بشر». وأكد أنه تم إسقاط 15 مسيرة.

تحطم محطات إطفاء

وذكر بأن رجلاً يبلغ من العمر 25 عاماً أصيب بجروح جراء هجوم صاروخي في أحد الأحياء، بينما جُرح سبعة أشخاص في حي آخر، بينهم امرأتان في الخمسينات والسبعينات من عمرهما. ونشر جهاز الطوارئ الأوكراني تسجيلاً مصوراً لمحطات إطفاء تحطّمت أسقفها فيما دمّرت مركبات الإطفاء. وأفاد الجهاز عن إصابة أحد عناصره بجروح وتدمير ثلاثة من مبانيه و20 قطعة من معداته.

تكثّف القصف الليلي لأوكرانيا منذ مطلع مايو، واستهدف كييف خصوصاً. وتفيد أوكرانيا بأن دفاعاتها الجوية نجحت في تدمير معظم المسيّرات الهجومية والصواريخ.