روسيا: تسليم مقاتلات «إف-16» لأوكرانيا لن يغير مسار الحرب

القاهرة - بوابة الوسط

وصف نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، عملية التسليم المزمعة لمقاتلات «إف-16» أميركية الصنع إلى أوكرانيا، بأنه لا جدوى منها في تغيير مسار الحرب.

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن ريابكوف، قوله اليوم الإثنين، إن طائرات الغرب، بما في ذلك تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات «إف-16»، لن تساعد في تحقيق النتائج المرغوبة ضد روسيا، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وقال إن «كل تلك الجهود عديمة الجدوى تماما»، مضيفا أن «قدراتنا تلك، من المؤكد أنها ستحقق كل أهداف العملية العسكرية الخاصة».

وتطلق روسيا مصطلح العملية العسكرية الخاصة على غزوها الشامل لأوكرانيا، المستمر منذ نحو 15 شهرا.

تسليم أوكرانيا مقاتلة أميركية

وشدد ريابكوف على أن محاولات «الغرب الجماعية» بقيادة الولايات المتحدة، لشن هجمات على الأمن الروسي لن تنجح.

وقال «من الواضح لروسيا أن كل أنواع الأسلحة التي جرى بحثها بشكل ما، سينتهي مصيرها عاجلا أو آجلا في أوكرانيا».

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كان الرئيس الأميركي جو بايدن، استجاب لإصرار كييف في وقت سابق، ومهد الطريق من حيث المبدأ، لتسليم طائرات مقاتلة أميركية إلى أوكرانيا.

وتقوم الولايات المتحدة أيضا بدعم تدريب الطيارين المقاتلين الأوكرانيين. غير أنه لم يتضح بعد، عدد المقاتلات التي سيتم تسليمها إلى كييف من طراز «إف-16».