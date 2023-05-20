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حملة دبلوماسية لزيلينسكي في قمة السبع ودعوة بكين «للضغط» على موسكو

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 مايو 2023, 05:35 مساء
حملة دبلوماسية لزيلينسكي في قمة السبع ودعوة بكين «للضغط» على موسكو
ماكرون يلتقي زيلينسكي في هيروشيما. (الإنترنت)
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واصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقد لقاءات ثنائية منذ وصوله السبت إلى هيروشيما حيث تعقد قمة مجموعة السبع، التي دعا قادتها الصين «للضغط» على روسيا لوقف «عدوانها» على أوكرانيا.

وكتب زيلينسكي الذي حط في هيروشيما بعد الظهر على متن طائرة فرنسية، في تغريدة أن السلام بات «أقرب» بعد هذه القمة وذلك بعد حصوله على دعم أميركي لتزويد كييف بمقاتلات أميركية إف-16، تطالب بها بشدة حلفاءها الغربيين، بحسب «فرانس برس».

يحاول الرئيس الأوكراني توسيع دائرة الدعم لبلاده التي غزتها موسكو قبل 15 شهرًا. وفور وصوله إلى قمة مجموعة السبع التقى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ورئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني ثم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي ترفض بلاده حتى الآن إدانة العدوان الروسي على أوكرانيا، بحسب «فرانس برس».

وجود زيلينسكي في هيروشيما «يمكن أن يقلب الموازين»
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن وجود زيلينسكي في هيروشيما «يمكن أن يقلب الموازين» بالنسبة لكييف وذلك قبل اجتماع بين الرئيسين، لأنها «فرصة فريدة» بالنسبة إليه ليس فقط للتحاور مع جميع مؤيديه في مجموعة السبع ولكن أيضًا لمحاولة تعبئة دول أخرى مدعوة إلى القمة مثل الهند والبرازيل.

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وقال مودي متوجها إلى زيلينسكي «أتفهم الألم الذي تشعر به وكذلك ألم المواطنين الأوكرانيين. يمكنني أن أؤكد لك أننا، الهند.. وأنا شخصيًا، سنقوم بكل ما في وسعنا لحلّ ذلك». ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

وكان الرئيس الأوكراني قد وصل من السعودية حيث دافع عن القضية الأوكرانية في قمة جامعة الدول العربية الجمعة مصوبًا على دول «معينة» اعتبر أنها «تغض الطرف» عن النزاع.

استياء صيني 
في هيروشيما المدينة التي دمرتها قنبلة ذرية ألقتها الولايات المتحدة عام 1945 دعا قادة مجموعة السبع الصين السبت إلى «الضغط على روسيا لوقف عدوانها» على أوكرانيا و«سحب قواتها فورًا بشكل كامل ودون شروط». في حين تظل بكين حليفًا وثيقًا لموسكو ولم تندّد إطلاقا بالغزو الروسي لأوكرانيا.

وأبدت الصين «استياءها الشديد» لموقف دول المجموعة، وندّد متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في بيان بـ«إصرار مجموعة السبع على التلاعب في قضايا على صلة بالصين، وبتشويه سمعة الصين ومهاجمتها»، مشيرًا إلى أن بكين «تدين بشدة» هذا الأمر.

وتابع الناطق «تعرب الصين عن استيائها الشديد وعن معارضتها الحازمة وقد قدّمت احتجاجًا رسميًا لدى اليابان، البلد المضيف للقمة، ولدى الأطراف المعنيين الآخرين».

من جهته، رأى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف السبت أن القرارات التي اتخذت في قمة مجموعة السبع تهدف إلى «احتواء» روسيا والصين.

قرار «تاريخي»
كانت واشنطن أعلنت الجمعة أن بايدن الذي تغلب على تردده، مستعد للسماح لدول أخرى بتزويد كييف بالمقاتلات التي تطالب بها، أي طائرات إف-16 أميركية الصنع. وهو قرار «تاريخي» رحب به زيلينسكي.

كما أكد مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جايك سوليفان أن الولايات المتحدة تدعم الآن مبادرة مشتركة من قبل حلفائها لتدريب طيارين أوكرانيين. خلال هذه الأشهر الطويلة من التدريب، سيقرر الغربيون الجدول الزمني لتسليم الطائرات وعددها والدول التي ستؤمنها.

قالت المملكة المتحدة إنها مستعدة للعمل مع حلفائها «لتؤمن لأوكرانيا القدرة القتالية الجوية التي تحتاج إليها». كما قال ماكرون إنه مستعد لتدريب الطيارين الأوكرانيين ولم تكشف بعد الخطوط العريضة لهذه العملية.

بينما تستعد بلاده لشن هجوم مضاد كبير على موسكو، عاد فولوديمير زيلينسكي للتو من جولة أوروبية طلب خلالها تسليم بلاده مقاتلات. لكن حتى الآن رفض الغربيون وعلى رأسهم الولايات المتحدة هذه المطالب، لأن ذلك قد يؤدي إلى تصعيد النزاعة.

وأكد سوليفان أن العقيدة الأميركية «لم تتغير». وأضاف أن تسليم الأسلحة «جاء في أعقاب متطلبات النزاع»، معتبرًا أن طائرات إف-16 جزء من المعدات التي ستحتاج إليها كييف «في المستقبل لتكون لها قدرة على الردع والدفاع عن نفسها ضد أي عدوان روسي».

كما أكد زعماء قمة هيروشيما مجددًا السبت «معارضتهم» لأي «عسكرة» صينية في منطقة آسيا-المحيط الهادئ، مؤكدين أن لا «أساس قانونيًا للمطالب البحرية التوسعية» للبلاد في بحر الصين الجنوبي.

وقالت مجموعة السبع «نحن مستعدون لبناء علاقات بنّاءة ومستقرة مع الصين، ونحن مدركون لأهمية التعامل بصراحة مع الصين والتعبير عن مخاوفنا مباشرة».

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