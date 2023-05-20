زيلينسكي في هيروشيما: اجتماعات قمة «مجموعة السبع» ستجعل السلام «أقرب»

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن «السلام سيكون أقرب» نتيجة اجتماعات قمة «مجموعة السبع»، عقب تأكيد مصدر دبلوماسي وصوله إلى مدينة هيروشيما اليابانية. وكتب زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي: «اليابان. (مجموعة السبع). اجتماعات مهمة مع شركاء وأصدقاء أوكرانيا. أمن وتعاون مكثف كي ننتصر. اليوم سيكون السلام أقرب»، وفق وكالة «فرانس برس».

ووصل الرئيس الأوكراني اليوم السبت، إلى هيروشيما في اليابان، لحضور قمة «مجموعة السبع» المستمرة حتى غد الأحد، حسبما علمت وكالة «فرانس برس» من مصدر دبلوماسي.

في مطار هيروشيما، هبطت الطائرة الفرنسية التي كانت تقلّ زيلينسكي من السعودية، حيث توجه أمس الجمعة لحضور قمة جامعة الدول العربية، ومُدّ بساط أحمر، حسبما لاحظ مراسلو وكالة «فرانس برس». ويأتي حضوره القمة في هيروشيما عقب انفراجة في مساعيه الحثيثة لإقناع واشنطن بحاجة أوكرانيا لطائرات «إف-16».

زخم لتزويد أوكرانيا بطائرات «إف- 16»

وتصاعد الزخم لتزويد أوكرانيا بتلك الطائرات، لكن دعم واشنطن أساسي، لأن موافقتها ضرورية قانونيا من أجل إعادة تصدير معدات أميركية اشتراها الحلفاء. وكانت الولايات المتحدة قد أشارت في السابق إلى فترات تدريب الطيارين الطويلة والمكلفة، كأسباب لعدم تزويد الطائرات، مع إصرار المسؤولين على وجود طرق أكثر فعالية من حيث التكلفة لتعزيز الدفاعات الجوية لكييف.

لكن من المرجح الآن على ما يبدو، أن تنضم طائرات «إف- 16» إلى قائمة الأنظمة المتطورة، بما فيها الدبابات الغربية والأسلحة بعيدة المدى، التي وافق حلفاء أوكرانيا على تزويدها بها بعد تردد في البداية. وقال بايدن لقادة «مجموعة السبع» في اليابان، إن واشنطن ستدعم الطلب الآن، في خطوة أشاد بها زيلينسكي، معتبرا أنها «قرار تاريخي».

وقال زيلينسكي إنه سيلتقي بايدن في هيروشيما لمناقشة «التنفيذ العملي» للخطة، وقال البيت الأبيض إن بايدن «يتطلع» إلى المحادثات دون تحديد موعد لذلك. وشدد مستشار الأمن القومي جيك ساليفان، على أن القرار المتعلق بالطائرات لا يعكس تحولا في سياسة الولايات المتحدة. وصرح للصحفيين في هيروشيما بأنه «لم يتغير شيء. نهجنا في توفير الأسلحة والعتاد والتدريب للأوكرانيين اتبع مقتضيات الصراع». وأضاف «وصلنا إلى مرحلة حان فيها الوقت للنظر إلى الأمام والقول: ما الذي ستحتاجه أوكرانيا ... لتكون قادرة على ردع العدوان الروسي والتصدي له؟».



وتابع قائلا إن «طائرات (إف-16) مقاتلات من الجيل الرابع، هي جزء من هذا المزيج. والخطوة الأولى الواضحة هنا هي القيام بالتدريب ثم العمل مع الحلفاء والشركاء والأوكرانيين لتحديد كيفية تنفيذ نقاط التزويد الفعلية أثناء مضينا قدما».