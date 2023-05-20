  • Alwasat News
Atwasat

زيلينسكي في هيروشيما: اجتماعات قمة «مجموعة السبع» ستجعل السلام «أقرب»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 مايو 2023, 09:53 صباحا
زيلينسكي في هيروشيما: اجتماعات قمة «مجموعة السبع» ستجعل السلام «أقرب»
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يصل إلى مطار هيروشيما في اليابان على متن طائرة فرنسية لحضور قمة مجموعة السبع، 20 مايو 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن «السلام سيكون أقرب» نتيجة اجتماعات قمة «مجموعة السبع»، عقب تأكيد مصدر دبلوماسي وصوله إلى مدينة هيروشيما اليابانية. وكتب زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي: «اليابان. (مجموعة السبع). اجتماعات مهمة مع شركاء وأصدقاء أوكرانيا. أمن وتعاون مكثف كي ننتصر. اليوم سيكون السلام أقرب»، وفق وكالة «فرانس برس».

ووصل الرئيس الأوكراني اليوم السبت، إلى هيروشيما في اليابان، لحضور قمة «مجموعة السبع» المستمرة حتى غد الأحد، حسبما علمت وكالة «فرانس برس» من مصدر دبلوماسي.

في مطار هيروشيما، هبطت الطائرة الفرنسية التي كانت تقلّ زيلينسكي من السعودية، حيث توجه أمس الجمعة لحضور قمة جامعة الدول العربية، ومُدّ بساط أحمر، حسبما لاحظ مراسلو وكالة «فرانس برس». ويأتي حضوره القمة في هيروشيما عقب انفراجة في مساعيه الحثيثة لإقناع واشنطن بحاجة أوكرانيا لطائرات «إف-16». 

زخم لتزويد أوكرانيا بطائرات «إف- 16»
وتصاعد الزخم لتزويد أوكرانيا بتلك الطائرات، لكن دعم واشنطن أساسي، لأن موافقتها ضرورية قانونيا من أجل إعادة تصدير معدات أميركية اشتراها الحلفاء. وكانت الولايات المتحدة قد أشارت في السابق إلى فترات تدريب الطيارين الطويلة والمكلفة، كأسباب لعدم تزويد الطائرات، مع إصرار المسؤولين على وجود طرق أكثر فعالية من حيث التكلفة لتعزيز الدفاعات الجوية لكييف.

لكن من المرجح الآن على ما يبدو، أن تنضم طائرات «إف- 16» إلى قائمة الأنظمة المتطورة، بما فيها الدبابات الغربية والأسلحة بعيدة المدى، التي وافق حلفاء أوكرانيا على تزويدها بها بعد تردد في البداية. وقال بايدن لقادة «مجموعة السبع» في اليابان، إن واشنطن ستدعم الطلب الآن، في خطوة أشاد بها زيلينسكي، معتبرا أنها «قرار تاريخي».

وقال زيلينسكي إنه سيلتقي بايدن في هيروشيما لمناقشة «التنفيذ العملي» للخطة، وقال البيت الأبيض إن بايدن «يتطلع» إلى المحادثات دون تحديد موعد لذلك. وشدد مستشار الأمن القومي جيك ساليفان، على أن القرار المتعلق بالطائرات لا يعكس تحولا في سياسة الولايات المتحدة. وصرح للصحفيين في هيروشيما بأنه «لم يتغير شيء. نهجنا في توفير الأسلحة والعتاد والتدريب للأوكرانيين اتبع مقتضيات الصراع». وأضاف «وصلنا إلى مرحلة حان فيها الوقت للنظر إلى الأمام والقول: ما الذي ستحتاجه أوكرانيا ... لتكون قادرة على ردع العدوان الروسي والتصدي له؟». 

وتابع قائلا إن «طائرات (إف-16) مقاتلات من الجيل الرابع، هي جزء من هذا المزيج. والخطوة الأولى الواضحة هنا هي القيام بالتدريب ثم العمل مع الحلفاء والشركاء والأوكرانيين لتحديد كيفية تنفيذ نقاط التزويد الفعلية أثناء مضينا قدما».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الفنان التشكيلي المبدع الطاهر عويدة

الفنان التشكيلي المبدع الطاهر عويدة
كاريكاتير خيري - القمة العربية!

كاريكاتير خيري - القمة العربية!
«بداية جديدة».. كيف استقبل القادة العرب مشاركة الأسد في قمة جدة؟

«بداية جديدة».. كيف استقبل القادة العرب مشاركة الأسد في قمة جدة؟
بايدن يدعم تدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات «أف 16»

بايدن يدعم تدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات «أف 16»
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة النصر والصداقة في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة النصر والصداقة في «دورينا»
روسيا تضع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على قائمة المطلوبين

روسيا تضع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على قائمة المطلوبين
شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباراة النصر والصداقة

شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباراة النصر والصداقة
نحالون في غزة يعتنون بخلايا النحل عبر الحدود المضطربة

نحالون في غزة يعتنون بخلايا النحل عبر الحدود المضطربة
شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم من «دورينا»

شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم من «دورينا»
إيقاف مدرب ليفربول بسبب «التشكيك» في نزاهة الحكم

إيقاف مدرب ليفربول بسبب «التشكيك» في نزاهة الحكم
قناة «الوسط» «WTV» تعلن مواعيد مواجهات اليوم في «دورينا»

قناة «الوسط» «WTV» تعلن مواعيد مواجهات اليوم في «دورينا»
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة المحلة والأهلي طرابلس في «دورينا»

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة المحلة والأهلي طرابلس في «دورينا»
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة السويحلي والأولمبي في «دورينا»

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة السويحلي والأولمبي في «دورينا»
محمد الفقيه صالح و«عروش الظلال».. قصائد تحتفي بالمكان ومراسم الذكرى

محمد الفقيه صالح و«عروش الظلال».. قصائد تحتفي بالمكان ومراسم الذكرى
جريدة «الوسط»: باتيلي يخوض معركته على جبهة الاستحقاق الانتخابي

جريدة «الوسط»: باتيلي يخوض معركته على جبهة الاستحقاق الانتخابي
النيابة العامة: «اللواء 106» يخلي 77 عقارًا منهوبة بعد إثبات ملكيتها لأسر غادرت بنغازي

النيابة العامة: «اللواء 106» يخلي 77 عقارًا منهوبة بعد إثبات ملكيتها لأسر غادرت ...
تعليق مباريات الجولة السابعة من ذهاب دور الثمانية لكرة السلة

تعليق مباريات الجولة السابعة من ذهاب دور الثمانية لكرة السلة
بيع «نجمة مصر» و«تاج بريطاني» في أسبوع مزادات جنيف

بيع «نجمة مصر» و«تاج بريطاني» في أسبوع مزادات جنيف
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
اليوم.. زيلينسكي يصل هيروشيما ويعقد اجتماعا مع ماكرون
اليوم.. زيلينسكي يصل هيروشيما ويعقد اجتماعا مع ماكرون
زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب شرق كاليدونيا الجديدة
زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب شرق كاليدونيا الجديدة
إغلاق 12 حديقة عامة في غرب كندا خوفا من تفشي الحرائق
إغلاق 12 حديقة عامة في غرب كندا خوفا من تفشي الحرائق
وثائق: «إف بي آي» يصل إلى بيانات شخصية للأميركيين بشكل روتيني
وثائق: «إف بي آي» يصل إلى بيانات شخصية للأميركيين بشكل روتيني
«مجموعة السبع»: نعارض «العسكرة» الصينية في آسيا المحيط الهادئ
«مجموعة السبع»: نعارض «العسكرة» الصينية في آسيا المحيط الهادئ
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
نسبة المشاركة وصلت لـ88.9%.. إجراء جولة ثانية للانتخابات الرئاسية التركية
نسبة المشاركة وصلت لـ88.9%.. إجراء جولة ثانية للانتخابات ......
نتائج أولية للانتخابات الرئاسية التركية: إردوغان يحصل على 59% مقابل 35% لكيليتشدار أوغلو
نتائج أولية للانتخابات الرئاسية التركية: إردوغان يحصل على ......
مؤشرات أولية: الانتخابات التركية تقترب من جولة ثانية بعد فرز نحو 90%
مؤشرات أولية: الانتخابات التركية تقترب من جولة ثانية بعد فرز......
النواب الفرنسيون يتبنون قانونا يلزم البلديات برفع علم الاتحاد الأوروبي
النواب الفرنسيون يتبنون قانونا يلزم البلديات برفع علم ......
الأناضول: إردوغان متقدم بـ52% من الأصوات مقابل 42% لكيليتشدار بعد فرز 50% من أصوات الناخبين
الأناضول: إردوغان متقدم بـ52% من الأصوات مقابل 42% ......
المزيد
إجلاء 700 شخص بسبب حريق غابات في إسبانيا
إجلاء 700 شخص بسبب حريق غابات في إسبانيا...
اليونان تستعد للانتخابات العامة وسط أجواء هادئة وتشكيك من الناخبين
اليونان تستعد للانتخابات العامة وسط أجواء هادئة وتشكيك من ......
زيلينسكي في هيروشيما: اجتماعات قمة «مجموعة السبع» ستجعل السلام «أقرب»
زيلينسكي في هيروشيما: اجتماعات قمة «مجموعة السبع» ستجعل ......
«مجموعة السبع»: نعارض «العسكرة» الصينية في آسيا المحيط الهادئ
«مجموعة السبع»: نعارض «العسكرة» الصينية في آسيا المحيط ......
وثائق: «إف بي آي» يصل إلى بيانات شخصية للأميركيين بشكل روتيني
وثائق: «إف بي آي» يصل إلى بيانات شخصية للأميركيين بشكل ......
المزيد