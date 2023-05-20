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اليوم.. زيلينسكي يصل هيروشيما ويعقد اجتماعا مع ماكرون

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 مايو 2023, 07:42 صباحا
اليوم.. زيلينسكي يصل هيروشيما ويعقد اجتماعا مع ماكرون
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الإليزيه، باريس في 8 فبراير 2023. (أرشيفية: الإنترنت)
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يُتوقّع وصول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى هيروشيما باليابان، السبت، حيث يُشارك في قمّة «مجموعة السبع»، ويعقد اجتماعا ثنائيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حسبما قالت مصادر دبلوماسيّة.

وذكر أحد هذه المصادر، أنّه يُنتظر أن يصل زيلينسكي إلى هيروشيما اعتبارا من السبت، على أن يُشارك الأحد في لقاءات مع قادة بلدان «مجموعة السبع» والدول المدعوّة إلى القمّة، وفق وكالة «فرانس برس».

من جهته قال مصدر دبلوماسي فرنسي، إنّ زيلينسكي يصل إلى هيروشيما في طائرة وفّرتها فرنسا إثر محادثة مع ماكرون و«بناء على طلب الأوكرانيّين».

جو بايدن «يتطلع» للقاء زيلينسكي
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي جو بايدن «يتطلع» إلى لقاء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في هيروشيما، مؤكدا بذلك أن الزعيمين سيلتقيان على هامش قمة «مجموعة السبع».

- البيت الأبيض: بايدن يتطلع للقاء زيلينسكي في هيروشيما

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان، إن «الرئيس يتطلع إلى فرصة لقائه وجها لوجه»، من دون أن يقدم تفاصيل عن موعد عقد المحادثات، حسب وكالة «فرانس برس».

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