أول رد فعل أوكراني على تمديد اتفاق تصدير الحبوب

القاهرة - بوابة الوسط

أعربت أوكرانيا اليوم الأربعاء عن «امتنانها» لتركيا والأمم المتحدة بعد تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية لشهرين إضافيين.

وكتب وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف الذي يتابع الملف في تغريدة «نحن ممتنون لشركائنا الأمم المتحدة وتركيا على جهودهم لتعزيز الأمن الغذائي العالمي. التحدي الرئيسي الآن يتمثل بجعل الاتفاقية فعالة عبر إزالة الحواجز المصطنعة».

إردوغان يمدد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية «شهرين»

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية شهرين إضافيين. وقال إردوغان قبل يوم من انتهاء الاتفاق «بجهود بلدنا، وبدعم من أصدقائنا الروس ومساهمة أصدقائنا الأوكرانيين، تقرر تمديد اتفاق حبوب البحر الأسود، لمدة شهرين إضافيين».

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وقال ناطق باسم الأمم المتحدة في وقت سابق، إنه من المقرر أن تغادر آخر سفينة حبوب من ميناء في أوكرانيا، اليوم، بموجب اتفاق يتيح النقل الآمن لصادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. يأتي ذلك قبل يوم من انسحاب روسيا المحتمل من الاتفاق بدعوى وجود عراقيل لصادراتها من الحبوب والأسمدة.