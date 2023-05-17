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إردوغان يعلن تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية «شهرين»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 مايو 2023, 04:31 مساء
إردوغان يعلن تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية «شهرين»
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. (الإنترنت)
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الأربعاء، تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية شهرين إضافيين. 

وقال إردوغان قبل يوم من انتهاء الاتفاق «بجهود بلدنا، وبدعم من أصدقائنا الروس ومساهمة أصدقائنا الأوكرانيين، تقرر تمديد اتفاق حبوب البحر الأسود، لمدة شهرين إضافيين».

استمرار محادثات اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
من جهته، قال مصدر تركي في تصريح إلى وكالة «رويترز»، اليوم الأربعاء، إن محادثات اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود مستمرة. وأضاف المصدر التركي إنه يتوقع احتمالًا كبيرًا لتمديد الاتفاقية.

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وقال ناطق باسم الأمم المتحدة في وقت سابق، إنه من المقرر أن تغادر آخر سفينة حبوب من ميناء في أوكرانيا، اليوم، بموجب اتفاق يتيح النقل الآمن لصادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. يأتي ذلك قبل يوم من انسحاب روسيا المحتمل من الاتفاق بدعوى وجود عراقيل لصادراتها من الحبوب والأسمدة.

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