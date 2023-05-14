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إيران تستدعي السفير العراقي بعد دعوة «جماعات انفصالية» إلى حفل رسمي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 مايو 2023, 02:53 مساء
إيران تستدعي السفير العراقي بعد دعوة «جماعات انفصالية» إلى حفل رسمي
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ونظيره العراقي عبداللطيف رشيد خلال مؤتمر صحفي مشترك في طهران. (أ ف ب)
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استدعت طهران السفير العراقي لديها بعد أن دعت سلطات بلاده «جماعات انفصالية» لحضور حفل رسمي في إقليم كردستان العراق، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية، الأحد. 

وذكرت وكالة الأنباء «إيسنا»، أنه «عقب دعوة موجهة إلی أعضاء بعض الزمر الانفصالية لمراسم رسمية في إقليم كردستان العراق واستمرار تحركات بعض الجماعات الإرهابية في هذه المنطقة، تم استدعاء السفير العراقي في العاصمة طهران صباح السبت إلى وزارة الخارجية»، حسب «فرانس برس».

حضر مراسم افتتاح نصب بارزاني الوطني، وهو مؤسسة ثقافية، الخميس، في كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي، الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد شيا السوداني، وممثلون عن مجموعات معارضة إيرانية. 

 طهران تتهم  الفصائل بـ«جلب الأسلحة» من العراق
وأعربت طهران في بيان لوزارة الخارجية عن «احتجاجها الشديد» على دعوة أعضاء «جماعات انفصالية»، وهو مصطلح تستخدمه إيران لوصف المجموعات الكردية، معتبرة أنها «تتعارض مع الاتفاقية الأمنية الأخيرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق».

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لمناسبة زيارة الرئيس العراقي لطهران، أعلن نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، في نهاية أبريل التوصل إلى تفاهم أمني بين البلدين، مؤكدا أن «أمن العراق وحدوده مهم جدا» لبلاده.  وقصفت إيران مرات عدة، لا سيما في نوفمبر، مجموعات من المعارضة الكردية الإيرانية التي استقرت منذ عقود في شمال العراق.

وتتهم طهران هذه الفصائل، من بين أمور أخرى، بـ«جلب الأسلحة» من العراق وتشجيع التظاهرات التي شهدتها إيران بعد وفاة مهسا أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر الماضي، بعد توقيفها في طهران من جانب شرطة الأخلاق للاشتباه، في عدم احترامها قواعد اللباس الصارمة في إيران.

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