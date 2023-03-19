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بغداد وطهران يوقعان اتفاقا لتعزيز أمن الحدود المشتركة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 مارس 2023, 10:32 مساء
بغداد وطهران يوقعان اتفاقا لتعزيز أمن الحدود المشتركة
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى جانب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني. (الإنترنت)
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وقّع العراق وإيران الأحد «محضرًا أمنيًا» يهدف إلى «التنسيق في حماية الحدود المشتركة» بين البلدين، بحسب بيان لرئاسة الوزراء العراقية، خلال زيارة لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني إلى بغداد.

ووقّع شمخاني مع نظيره العراقي قاسم الأعرجي «محضرًا أمنيًا مشتركًا» يتضمن «التنسيق في حماية الحدود المشتركة بين البلدين، وتوطيد التعاون المشترك في مجالات أمنية عدّة»، وفق البيان، بحسب «فرانس برس».

وتأتي زيارة المسؤول الإيراني تزامنًا مع الذكرى العشرين للغزو الأميركي للعراق. وتتمتع بغداد وإيران حاليًا بعلاقات وثيقة، وتدعم حكومة محمد شياع السوداني الحالية غالبية برلمانية مقربة من إيران.

نفوذ متزايد لإيران في العراق
لكن بعض الدول الغربية تحذّر من نفوذ متزايد لإيران في العراق، لا سيما وأن إيران تعتبر الولايات المتحدة عدوها اللدود منذ الثورة الإسلامية في العام 1979.

وبحسب وكالة «إرنا» الإيرانية الرسمية، ناقش شمخاني الأحد «الأنشطة المهددة للأمن والعدوانية التي تقوم بها عناصر معادية للثورة وإرهابية في منطقة إقليم كردستان العراق وشمال العراق». وأكد أن الاتفاق الذي وقّع الأحد «يمكن أن يضع حدًّا نهائيًا وجذريًا للأنشطة العدوانية التي تقوم بها تلك الجماعات».

 

وتعرضت الجماعات المعارضة الكردية - الإيرانية الموجودة في شمال العراق لقصف إيراني أواخر العام 2022 حيث اتهمتها إيران باختراق أراضيها والتحريض على تظاهرات والقيام بهجمات. حينها تعهد العراق بإعادة نشر حرس الحدود على حدوده مع إيران من أجل الحد من التوتر.

 موجة تظاهرات بعد وفاة الفتاة الكردية مهسا أميني
وكانت إيران تشهد في ذلك الوقت موجة تظاهرات انطلقت بعد وفاة الفتاة الكردية مهسا أميني (22 عامًا) في سبتمبر، بعد توقيفها على يد شرطة الأخلاق لعدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

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كان العراق كذلك واحدًا من الوسطاء في المحادثات بين إيران والسعودية اللتين قطعتا علاقتهما الدبلوماسية في العام 2016، قبل الإعلان عن إعادتها في 10 مارس، في تقارب كان علي شمخاني أحد مهندسيه من الجانب الإيراني. ورافق شمخاني في زيارته إلى بغداد محافظ البنك المركزي الإيراني ونائب وزير الاقتصاد، وفق «إرنا».

ويعد العراق وإيران شريكين اقتصاديين مهمين لا سيما في مجال الطاقة حيث يعتمد العراق على إيران لتزويده بالغاز والكهرباء.

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