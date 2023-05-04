وزراء الخارجية العرب يعقدون اجتماعين حول السودان وسورية

القاهرة - بوابة الوسط

قال دبلوماسي رفيع المستوى إن جامعة الدول العربية تعقد الأحد المقبل في القاهرة اجتماعين غير عاديين على مستوى وزراء الخارجية لبحث الحرب في السودان ومسألة عودة سورية إلى الجامعة، بحسب ما نقلته وكالة «فرانس برس».

وأضاف الدبلوماسي الذي طلب عدم نشر اسمه أنه تقرر عقد دورتين غير عاديتين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم الأحد، على أن تخصص الدورة الأولى لمناقشة تطورات الأزمة السورية ومسألة إعادة سورية لشغل مقعدها في الجامعة، في حين ستبحث الدورة الثانية الحرب الدائرة في السودان.