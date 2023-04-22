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الفلبين تعرب من الصين عن قلقها إزاء التوترات المتصاعدة عبر مضيق تايوان

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 أبريل 2023, 06:40 مساء
الفلبين تعرب من الصين عن قلقها إزاء التوترات المتصاعدة عبر مضيق تايوان
وزير خارجية الفيليبين إنريكي مانالو يلتقي وزير الخارجية الصيني تشين غانغ لإجراء محادثات في مانيلا. (أ ف ب)
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أعرب وزير الخارجية الفيليبيني إنريكي مانالو عن قلقه لنظيره الصيني تشين غانغ إزاء تصاعد التوتر في المياه المحيطة بتايوان، بحسب ما أفادت مانيلا السبت.

التقى مانالو تشين في مانيلا، بينما يسعى بلداهما إلى تعميق العلاقات الاقتصادية، بالإضافة إلى إدارة نزاعهما في بحر الصين الجنوبي، وفق ما جاء في بيان لوزارة الخارجية الفيليبينية صدر بعد المحادثات.

 وأضاف البيان «أعاد الوزير مانالو تأكيد التزام الفيليبين سياسة الصين الواحدة فيما أعرب في الوقت نفسه عن قلقه إزاء التوترات المتصاعدة عبر مضيق تايوان»، بحسب «فرانس برس».

 تدريبات عسكرية صينية حول تايوان
وتعتبر الصين تايوان جزءاً من أراضيها، وقد تعهدت إخضاع الجزيرة ذات الحكم الذاتي لسيطرتها، بالقوة إذا لزم الأمر. وقال تشين خلال المحادثات «في ظل الوضع الإقليمي المضطرب، لا تلبي علاقات سليمة ومستقرة بين الصين والفيليبين تطلعات شعبينا فحسب، بل تتماشى أيضاً مع التطلعات المشتركة لدول المنطقة».

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وقال أمام منتدى في شنغهاي الجمعة إن الخطاب الأخير الذي يتهم الصين بزعزعة السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان قد تكون له عواقب وخيمة. وأكد أن «ادعاءات كهذه تتنافى والحد الأدنى للمنطق على صعيد العلاقات الدولية والعدالة التاريخية». ومضى يقول «المنطق عبثي والعواقب خطرة».

وأجرت الصين تدريبات عسكرية حول تايوان هذا الشهر تضمنت محاكاة لضربات بأهداف محددة وفرض حصار على الجزيرة. وجاء ذلك رداً على اجتماع بين رئيسة تايوان تساي إنغ-وين ورئيس مجلس النواب الأميركي كيفين مكارثي في كاليفورنيا.

 خلاف في بحر الصين الجنوبي
وتتواجه الصين والفيليبين في خلاف في بحر الصين الجنوبي الذي يشكل منطقة استراتيجية. وسعى الرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس جونيور بعدما التقى تشين السبت إلى التقليل من أهمية التوتر الحاصل.

وقال في بيان إن الاجتماع «كان مفيداً ومثمراً جداً». وأكد «على صعيد الخلافات، اتفقنا على زيادة قنوات التواصل». وقال مانالو إن الخلافات مع الصين في بحر الصين الجنوبي «لا تلخص» العلاقات بين البلدين اللذين اتفقا على إدارة الخلافات عبر الحوار والتعاون.

وتطالب بكين بالسيادة على غالبية هذه المنطقة وقد تجاهلت قراراً صادراً عن محكمة دولية العام 2016 ينص على أن لا أساس قانونياً لمطالباتها هذه. وقد تطرقت محادثات السبت كذلك إلى قضايا إقليمية أخرى على ما أفادت وزارة الشؤون الخارجية الفيليبينية.

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