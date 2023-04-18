بكين تتهم مجموعة السبع بـ«الافتراء وتلطيخ سمعة» الصين

القاهرة - بوابة الوسط

اتّهمت الصين الثلاثاء، دول مجموعة السبع المجتمعة في اليابان بـ«الافتراء وبتلطيخ سمعتها»، بعدما انتقد وزراء خارجية هذه الدول سياساتها.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين، للصحفيين، «تجاهل اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع موقف الصين الرسمي والحقائق الموضوعية وتدخلوا بشكل فاضح في الشؤون الداخلية للصين وافتروا ولطّخوا سمعة الصين»، بحسب وكالة «فرانس برس».

مجموعة السبع تعارض «الأنشطة العسكرية» الصينية

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزراء خارجية دول مجموعة السبع، أنهم يعارضون «الأنشطة العسكرية» الصينية في بحر الصين الجنوبي، مشددين على أن سياستهم بشأن تايوان لم تتغير، وذلك في بيان صدر بعد محادثات استمرت يومين في اليابان.

- مجموعة السبع تعارض «الأنشطة العسكرية» لبكين في بحر الصين الجنوبي

وقال الوزراء في بيانهم إنه «لا يوجد أساس قانوني لمطالب الصين البحرية التوسعية في بحر الصين الجنوبي، ونحن نعارض الأنشطة العسكرية للصين في المنطقة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضافوا في إشارة واضحة إلى الجدل الذي أثارته تصريحات سابقة للرئيس الفرنسي بشأن تايوان، «لا يوجد تغيير في المواقف الأساسية لأعضاء مجموعة السبع بشأن تايوان، بما في ذلك السياسات المعلنة لصين واحدة».