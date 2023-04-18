  • Alwasat News
Atwasat

محكمة روسية تبقي على احتجاز الصحفي الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 أبريل 2023, 02:52 مساء
محكمة روسية تبقي على احتجاز الصحفي الأميركي
الصحفي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش لدى مثوله أمام المحكومة في موسكو، 18 أبريل 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

ردّت محكمة روسية، الثلاثاء، الطعن الذي تقدم به المراسل الأميركي لجريدة «وول ستريت جورنال» إيفان غيرشكوفيتش، وأبقت على احتجازه على خلفية تهم بالتجسس.

وأفاد مراسل وكالة «فرانس برس» في قاعة المحكمة بأن القاضي أكد وجوب أن «يبقى (توقيف غيرشكوفيتش) قائما»، ليردّ عليه الأخير قائلا «مفهوم. شكرا جزيلا».
وأكدت محامية غيرشكوفيتش، ماريا كورشاغينا، لـ«فرانس برس» أن موكلها يحافظ على «روحه القتالية. هو يقوم بالتمارين ويعرف أن الناس يساندونه».

أتى ذلك بعد ساعات من مثول غيرشكوفيتش أمام المحكمة، وذلك للمرة الأولى بشكل علني منذ توقيفه بتهمة التجسس أواخر مارس. وارتدى الصحفي الأميركي قميصا قطنيا وسروال جينز، وبدا مبتسما داخل قفص الاتهام الزجاجي في قاعة المحكمة، في بداية الجلسة التي خصصت للنظر في الطعن الذي تقدّم به ضد توقيفه.

وكانت السفيرة الأميركية لين ترايسي من بين الحاضرين، اذ أتيح لها ولعدد من الصحفيين دخول قاعة المحكمة لدى بدء الجلسة، قبل أن يجرى إخراجهم منها. وبقيت الجلسة مغلقة إلى حين موعد النطق بالقرار بشأن الاستئناف.

الصحفي الأميركي يواجه تهم تجسس
وأعلنت أجهزة الاستخبارات الروسية في 30 مارس توقيف مراسل الجريدة الأميركية في موسكو والذي عمل سابقا مع وكالة «فرانس برس»، أثناء قيامه بعمله في إيكاتيرينبورغ. واتهمته السلطات خصوصًا بجمع معلومات لصالح الولايات المتحدة عن قطاع صناعة الدفاع. ولم يجر كشف مزيد التفاصيل بشأن القضية المصنفة سرية.

- السفيرة الأميركية تزور الصحفي الموقوف في روسيا
- واشنطن تطالب بـ«الإفراج الفوري» عن الصحفي الأميركي الموقوف في روسيا
- بايدن يطلب من روسيا إطلاق سراح صحفي أميركي موقوف في موسكو
-  البيت الأبيض: اتهام صحفي أميركي في روسيا بالتجسس «سخافة».. وتضامن أوروبي مع واشنطن

وغيرشكوفيتش، البالغ 31 عاما، هو أول صحفي يجرى توقيفه بشبهات تجسس منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في 1991. ومنذ توقيفه، مثل مرة واحدة أمام المحكمة، لكن في جلسة مغلقة في 30 مارس، وجرى تمديد احتجازه حتى 29 مايو.

بايدن يندد بـ«احتجاز غير قانوني»
وندد الرئيس الأميركي جو بايدن باحتجاز الصحفي، معتبرا أنه «غير قانوني بتاتا»، ومؤكدا العمل على إطلاقه. واعتبرت وزارة الخارجية الأميركية اعتقاله «تعسفيا»، مما يضع القضية في عهدة المبعوث الأميركي الخاص المكلف بشؤون الرهائن رودجر كارستنز.

ووقعت أكثر من ثلاثين مؤسسة إعلامية رسالة إلى السفير الروسي في واشنطن، تنتقد فيها توقيف غيرشكوفيتش استنادا إلى «تهم تجسس لا أساس لها».

وجاء في الرسالة التي نشرتها لجنة حماية الصحفيين، أن «توقيف غيرشكوفيتش غير المبرر وغير العادل هو تصعيد خطر في نشاطات حكومتك ضد الصحفيين»، مشددة على أن «غيرشكوفيتش صحفي وليس جاسوسا، ويجب أن يجرى الإفراج عنه فورا بلا شروط».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ريال مدريد بـ«ثقة» يحل ضيفا على تشيلسي «المهزوز» لقطع تذكرة نصف نهائي دوري الأبطال

ريال مدريد بـ«ثقة» يحل ضيفا على تشيلسي «المهزوز» لقطع تذكرة نصف نهائي دوري ...
مجموعة السبع تتعهد بأن تدفع الدول التي تساعد روسيا في أوكرانيا «أثمانا باهظة»

مجموعة السبع تتعهد بأن تدفع الدول التي تساعد روسيا في أوكرانيا «أثمانا باهظة»
شاهد «هنا ليبيا».. إفطار «لمة وطن» بسبها ومسابقة قرآنية في طرابلس

شاهد «هنا ليبيا».. إفطار «لمة وطن» بسبها ومسابقة قرآنية في طرابلس
وصول مئات المهاجرين إلى إيطاليا (شاهد)

وصول مئات المهاجرين إلى إيطاليا (شاهد)
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: العودة لرياضة زمان.. ودعوات شهر رمضان

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: العودة لرياضة زمان.. ودعوات شهر رمضان
لابورتا يحوّل مؤتمر الدفاع عن برشلونة لهجوم على ريال مدريد: نادي السلطة

لابورتا يحوّل مؤتمر الدفاع عن برشلونة لهجوم على ريال مدريد: نادي السلطة
مسلسل التفريط يهدد آرسنال بنهاية درامية أمام مانشستر سيتي في «البريميرليغ»

مسلسل التفريط يهدد آرسنال بنهاية درامية أمام مانشستر سيتي في «البريميرليغ»
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 17): مقلب كرة التنس

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 17): مقلب كرة التنس
«مع فدوى»: الأستاذ عبدالمنعم سبيطة

«مع فدوى»: الأستاذ عبدالمنعم سبيطة
«أكلات ماجدة 2» (حـ 16): طاجين الباميا باللحم وكيكة الكوكيز بالنوتيلا

«أكلات ماجدة 2» (حـ 16): طاجين الباميا باللحم وكيكة الكوكيز بالنوتيلا
«ما وراء التاريخ»: الطريق من أبولونيا إلى قورينا

«ما وراء التاريخ»: الطريق من أبولونيا إلى قورينا
الكاسا وسحوركم علينا (13)

الكاسا وسحوركم علينا (13)
نظارات تبطئ قصر النظر.. ابتكار قد يحدّ من مشكلة صحية كبيرة

نظارات تبطئ قصر النظر.. ابتكار قد يحدّ من مشكلة صحية كبيرة
شبح «القوة القاهرة» قد يدفع البعثة الأممية للتدخل في إنجاز قوانين الانتخابات

شبح «القوة القاهرة» قد يدفع البعثة الأممية للتدخل في إنجاز قوانين الانتخابات
«أرزاق تساق 2023» (حـ 15): شهادة ميلاد

«أرزاق تساق 2023» (حـ 15): شهادة ميلاد
«أفضل شيف» | الحلقة (13)

«أفضل شيف» | الحلقة (13)
«كتب ليبية 2» (حـ10): كتاب «نساء الربيع العربي»، فاطمة غندور

«كتب ليبية 2» (حـ10): كتاب «نساء الربيع العربي»، فاطمة غندور
مصادر لـ«بوابة الوسط»: 26 أبريل استئناف النشاط الكروي في ليبيا

مصادر لـ«بوابة الوسط»: 26 أبريل استئناف النشاط الكروي في ليبيا
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الرئيس الفنزويلي يعود لتقديم البرامج التلفزيونية قبل عام من الانتخابات الرئاسية
الرئيس الفنزويلي يعود لتقديم البرامج التلفزيونية قبل عام من ...
شي جينبيغ سيدفع نحو «مستوى أعلى» من العلاقات مع كوريا الشمالية
شي جينبيغ سيدفع نحو «مستوى أعلى» من العلاقات مع كوريا الشمالية
وزير الدفاع الصيني يؤكد «تصميم» بكين على تعزيز التعاون مع الجيش الروسي
وزير الدفاع الصيني يؤكد «تصميم» بكين على تعزيز التعاون مع الجيش ...
بلجيكا تطلب من إيران تسليمها عامل الإغاثة المسجون
بلجيكا تطلب من إيران تسليمها عامل الإغاثة المسجون
واشنطن تطالب بـ«الإفراج الفوري» عن الصحفي الأميركي الموقوف في روسيا
واشنطن تطالب بـ«الإفراج الفوري» عن الصحفي الأميركي الموقوف في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
روسيا تتبني «عقيدة جديدة» للقضاء على «هيمنة» الغربيين في العالم
روسيا تتبني «عقيدة جديدة» للقضاء على «هيمنة» الغربيين في ......
واشنطن تدعو بكين إلى «ضبط النفس» إثر بدئها مناورات بمضيق تايوان
واشنطن تدعو بكين إلى «ضبط النفس» إثر بدئها مناورات بمضيق ......
انهيار مبنيين في مرسيليا الفرنسية جراء انفجار ومخاوف من وجود 10 تحت الأنقاض
انهيار مبنيين في مرسيليا الفرنسية جراء انفجار ومخاوف من وجود......
بايدن يغادر واشنطن في رحلة تقوده إلى إيرلندا الشمالية وإيرلندا
بايدن يغادر واشنطن في رحلة تقوده إلى إيرلندا الشمالية ......
«فاغنر» تسيطر على مبنى بلدية باخموت الأوكرانية
«فاغنر» تسيطر على مبنى بلدية باخموت الأوكرانية...
المزيد
محكمة روسية تبقي على احتجاز الصحفي الأميركي
محكمة روسية تبقي على احتجاز الصحفي الأميركي...
بوتين على خط الجبهة الأوكرانية.. وكييف: يطلع على جرائم أتباعه
بوتين على خط الجبهة الأوكرانية.. وكييف: يطلع على جرائم ......
روسيا تستدعي سفراء واشنطن ولندن وأوتاوا لـ«تدخلها» في شؤونها الداخلية
روسيا تستدعي سفراء واشنطن ولندن وأوتاوا لـ«تدخلها» في شؤونها......
واشنطن تطالب بـ«الإفراج الفوري» عن الصحفي الأميركي الموقوف في روسيا
واشنطن تطالب بـ«الإفراج الفوري» عن الصحفي الأميركي الموقوف ......
بلجيكا تطلب من إيران تسليمها عامل الإغاثة المسجون
بلجيكا تطلب من إيران تسليمها عامل الإغاثة المسجون...
المزيد