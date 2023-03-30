البيت الأبيض: اتهام صحفي أميركي في روسيا بالتجسس «سخافة».. وتضامن أوروبي مع واشنطن

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الناطقة باسم البيت الابيض كارين جان بيار إن تهمة التجسس التي وجهتها موسكو إلى الصحفي الأميركي الموقوف في روسيا إيفان غيرشكوفيتش «أمر سخيف».

وأعلنت أجهزة الأمن الروسية (FSB) اليوم الخميس أنه جرى القبض على الصحافي في يكاترينبورغ في الأورال للاشتباه في قيامه بالتجسس، فيما أكد الكرملين أنه جرى القبض عليه متلبسا.

من جانبه، أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إدانة الاتحاد توقيف الصحفي الأميركي.

وكتب بوريل على حسابه بموقع «تويتر» اليوم: «ينبغي أن يتمكن الصحفيون من ممارسة مهنتهم بحرية، وهم يستحقون تلقي الحماية. تثبت السلطات الروسية مرة جديدة ازدراءها المنهجي بحرية وسائل الإعلام».