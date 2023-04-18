واشنطن تطالب بـ«الإفراج الفوري» عن الصحفي الأميركي الموقوف في روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء بعد اجتماع لمجموعة السبع في اليابان، إن بلاده تواصل مطالبتها بـ«الإفراج الفوري» عن الصحفي الأميركي في «وول ستريت جورنال» إيفان غيرشكوفيتش، معتبراً أن احتجازه في روسيا «غير عادل».

ولأول مرة منذ توقيفه، تمكنت السفيرة الأميركية في روسيا لين تريسي من زيارة غيرشكوفيتش، السجون منذ أكثر من أسبوعين بتهمة التجسّس، ومن المقرر عقد جلسة استماع للطعن بأمر احتجازه المؤقت الثلاثاء، بحسب وكالة «فرانس برس».

توقيف مراسل صحيفة «وول ستريت جورنال» في موسكو

وقالت تريسي في تغريدة نشرتها السفارة بعد زيارتها للموقوف البالغ 31 عاماً «إنّه بصحّة جيّدة ويبقى قوياً».

- السفيرة الأميركية تزور الصحفي الموقوف في روسيا

وكانت أجهزة الاستخبارات الروسية أعلنت في 30 مارس الماضي، توقيف مراسل صحيفة «وول ستريت جورنال» في موسكو والذي عمل سابقًا مع وكالة «فرانس برس» أثناء قيامه بعمله في ايكاتيرينبورغ.

واتّهمته السلطات خصوصًا بجمع معلومات عن قطاع صناعة الدفاع. وصُنّف الملف بأكمله على أنّه سرّي.