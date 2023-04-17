السفيرة الأميركية تزور الصحفي الموقوف في روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السفيرة الأميركية في روسيا لين تريسي الإثنين أنّ مواطنها الصحفي إيفان غيرشكوفيتش المسجون في روسيا بتهمة التجسّس «بصحة جيدة» بعدما تمكّنت من زيارته لأول مرة منذ توقيفه.

وقالت تريسي في تغريدة نشرتها السفارة «لقد زُرت إيفان غيرشكوفيتش الصحفي في «وول ستريت جورنال» اليوم في سجن ليفورتوفو ... إنّه بصحّة جيّدة ويبقى قوياً، داعية مجدّداً إلى إطلاق سراح الصحفي الأميركي عشيّة مثوله أمام محكمة استئناف بعد الطعن في اعتقاله، بحسب «فرانس برس».

ووجّهت موسكو، في 7 أبريل، تهمة التجسّس رسميا إلى الصحفي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش، وفق ما أفادت وكالات أنباء روسية مشيرة إلى أنه نفى ضلوعه في أي تجسس. وأوردت وكالة أنباء «تاس» الروسية الرسمية نقلا عن مصدر في أجهزة إنفاذ القانون أن «محققي هيئة الأمن الفدرالية الروسية وجّهوا لغيرشكوفيتش تهمة التجسّس لصالح بلاده».

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وأشارت المصادر للوكالة الروسية إلى أن غيرشكوفيتش «نفى بشدة كل الاتهامات وقال إنه منخرط في أنشطة صحفية في روسيا».

واشنطن: روسيا «تعتقل تعسفيا» مراسل جريدة «وول ستريت جورنال»

من جانبها شددت الولايات المتحدة الإثنين على أن روسيا «تعتقل تعسفيا» مراسل جريدة «وول ستريت جورنال» ، وحضت موسكو على إطلاقه فورا.

وجاء في بيان للناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل أن الوزير أنتوني بلينكن يؤكد أن غيرشكوفيتش «معتقل تعسفيا» لدى روسيا، مضيفا «ندعو روسيا الاتحادية إلى إطلاق غيرشكوفيتش فورا»، بحسب وكالة «فرانس برس».