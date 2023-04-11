  • Alwasat News
Atwasat

ارتفاع حصيلة انهيار مبنى في مرسيليا إلى ستة قتلى

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 أبريل 2023, 11:38 صباحا
ارتفاع حصيلة انهيار مبنى في مرسيليا إلى ستة قتلى
عناصر إطفاء بين أنقاض مبنى انهار في وسط مدينة مرسيليا، جنوب فرنسا. (أ ف ب)
alwasat radio

ارتفعت اليوم، حصيلة ضحايا انهيار مبنى جراء انفجار ناتج عن تسرب للغاز على الأرجح في وسط مرسيليا، إلى ستة قتلى، فيما تلاشت الآمال بالعثور على شخصين مفقودين.

وبعد قرابة 48 ساعة من الانفجار في المبنى السكني، تابع عشرات رجال الإنقاذ عملهم للبحث عن ناجين وسط الأنقاض، مستخدمين طائرات بدون طيار وأجهزة استشعار للحرارة وكلاب بوليسية، حيث لا تزال النيران مشتعلة، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال وزير المدينة والإسكان أوليفييه كلاين، خلال مؤتمر صحفي عقد في موقع المأساة، «جرى العثور على أربع جثث، هذا امر رهيب ومؤلم». ولاحقاً أعلنت فرق الإطفاء العثور على جثّتين إضافيتين.

- ارتفاع حصيلة انهيار مبنى في مرسيليا إلى أربعة قتلى

وقال محققون من مكتب المدعي العام، إن «العمل مستمر لتحديد هوية الضحايا، وقد بدأ الخبراء العمل على تحديد سبب الانفجار».

تنكيس الأعلام في مقر البلدية
كما فتح مكتب الادعاء العام في ثاني أكبر مدن فرنسا، تحقيقا بالقتل غير العمد.

وأعاقت النيران التي لا تزال مشتعلة تحت الأنقاض عمل الكلاب، للبحث عن ناجين أو جثث.

وقال أحد رجال الإطفاء «قلب الحريق في الأسفل في مكان عميق، ويصعب الوصول إليه بالخراطيم. ولا يمكننا رش الكثير من الماء لتجنب تشكل نوع من الطين».

وأمر رئيس بلدية مرسيليا بنوا بايان، بتنكيس الأعلام في مقر البلدية، كما سيفتح كتاب التعازي للسكان المحليين.

«يجب ان نظل يقظين»
ومساء الإثنين أقيمت صلاة تخللها إضاءة شموع في كنيسة بالقرب من الانفجار، وقال رئيس أساقفة مرسيليا الكاردينال جان مارك أفيلين للمصلين، «رغم أن الأمل يتضاءل إلا أنه يجب أن يبقى حتى النهاية».

وقال نائب رئيس البلدية يانيك أوهانيسيان إن الانفجار شعر به السكان في جميع أنحاء مرسيليا، مشيرا إلى أن قوته الهائلة «يحتمل»، أنها زعزعت المباني المجاورة، مؤكدا «يجب ان نظل يقظين».

ولا يزال شخصان في عداد المفقودين منذ انهار المبنى الواقع بالقرب من حيّ معروف بحاناته ومطاعمه.

وقال قائد الفرقة البحرية للإنقاذ والإغاثة في مرسيليا الأميرال ليونيل ماتيو، إنّ فريقه في »سباق مع الزمن».

وأفادت فرق الإسعاف التي تواصل العمل دونما توقف في ظروف صعبة في محاولة للعثور على ضحايا، أنّه «نظراً إلى صعوبات التدخّل فسيستغرق انتشال (الجثث من الموقع) وقتاً».

وقالت المدّعية العامة للجمهورية في مرسيليا دومينيك لورنس، مساء الأحد، إنّ في عداد المفقودين «مسنّين وزوجين في الثلاثين من العمر»، مرجّحة عدم وجود أطفال أو قصّر.

صدمة جديدة في المدينة وبحث متواصل
وعنونت صحيفة «لا بروفانس»، اليوم الإثنين صدر صفحتها الأولى بالخط العريض «جحيم»، مع صورة في صفحتها الأولى التقطت بعد ساعات على الانهيار ظهرت فيها فرق الإغاثة وسط أنقاض المبنى

وسدّ ركام المبنى المنهار الشارع وسط دخان نجم عن حريق حال لساعات دون قيام العناصر والكلاب المدرّب بالبحث عن ناجين محتملين.

وشكّل انهيار المبنى في منطقة سكنية صدمة جديدة في المدينة التي شهدت في الأسابيع الأخيرة حوادث إطلاق نار كثيرة مرتبطة بالاتجار بالمخدّرات قضى فيها شباب عدة من الأحياء الشعبية.

وكتب كاردينال مرسيليا جان-مارك افلين، في رسالة إلى السكّان «أشارك العائلات والأقارب قلقهم وأحيّي جهود كل عمال الإغاثة»، معربا عن تضامنه وتعاطفه مع المتضررين.

وجرى إجلاء نحو 200 شخص من بينهم عائلات برمتها من أبنية مجاورة في تدبير احترازي. وكثرت بادرات التضامن إذ رصّت جمعيات أهالي تلاميذ في الحي والسكان الصفوف لتوفير المسكن والملبس والدعم النفسي لهؤلاء الأشخاص.

ونظّمت البلدية عمليات الإيواء وفتحت مركزا لاستقبال العائلات مع توفير مساعدة نفسية لأقارب المفقودين.

وقالت سافيرا مونييه، التي تسكن في شارع قريب لوكالة «فرانس برس»، «شعرنا فوراً برائحة غاز قوية وهي لا تزال منتشرة هذا الصباح (الاثنين) أيضا».

وأعاد الحادث إلى الأذهان صور حادث انهيار مبنيين أسفر عن سقوط ثمانية قتلى في نوفمبر 2018، إلا أن السلطات حرصت على التشديد على أن الوضع مختلف الآن «إذ لا يتعلق الأمر بأبنية غير صالحة للسكن».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - التهور في القيادة قبل الإفطار في رمضان

كاريكاتير خيري - التهور في القيادة قبل الإفطار في رمضان
تأهل «الأهلي بنغازي» و«الاتحاد» إلى نهائي كأس ليبيا لكرة السلة

تأهل «الأهلي بنغازي» و«الاتحاد» إلى نهائي كأس ليبيا لكرة السلة
غوارديولا يستهدف تصفيه حسابه مع توخل في موقعة السيتي والبايرن بدوري الأبطال

غوارديولا يستهدف تصفيه حسابه مع توخل في موقعة السيتي والبايرن بدوري الأبطال
«يحكى أنّ»: في حب بنغازي مع دكتورة هنية الكاديكي

«يحكى أنّ»: في حب بنغازي مع دكتورة هنية الكاديكي
«تحقيقات»: كسكسي ليبيا المظلوم

«تحقيقات»: كسكسي ليبيا المظلوم
«ما وراء التاريخ»: جبرة (مدينة المعاصر)

«ما وراء التاريخ»: جبرة (مدينة المعاصر)
«أرزاق تساق 2023» (حـ10): نظافة القلب

«أرزاق تساق 2023» (حـ10): نظافة القلب
«كتب ليبية 2» (حـ7): كتاب «المرأة والريف في ليبيا»

«كتب ليبية 2» (حـ7): كتاب «المرأة والريف في ليبيا»
بلدة بالينا الإيرلندية تتحضّر بحماس لزيارة سليلها الرئيس الأميركي جو بايدن

بلدة بالينا الإيرلندية تتحضّر بحماس لزيارة سليلها الرئيس الأميركي جو بايدن
خلونا نحلموا 4 (حـ11): الشقق المفروشة

خلونا نحلموا 4 (حـ11): الشقق المفروشة
«أكلات ماجدة 2» (حـ11): شربة البطاطا مع بيتزا المعكرونة وكرات الشوكولاتة بالبندق

«أكلات ماجدة 2» (حـ11): شربة البطاطا مع بيتزا المعكرونة وكرات الشوكولاتة بالبندق
«أفضل شيف» | الحلقة التاسعة

«أفضل شيف» | الحلقة التاسعة
«الكاسا وسحوركم علينا» (9)

«الكاسا وسحوركم علينا» (9)
استبعاد حكم مساعد مباراة ليفربول وأرسنال لحين انتهاء تحقيق ضربه روبرتسون بالكوع

استبعاد حكم مساعد مباراة ليفربول وأرسنال لحين انتهاء تحقيق ضربه روبرتسون بالكوع
انتهت عبر الوسط «WTV».. قمتان في كأس السلة الليبية «الأهلي طرابلس×الاتحاد.. النصر×الأهلي بنغازي»

انتهت عبر الوسط «WTV».. قمتان في كأس السلة الليبية «الأهلي طرابلس×الاتحاد.. ...
«سري للغاية».. تسريب وثائق استخباراتية أميركية حساسة عن أوكرانيا والموساد

«سري للغاية».. تسريب وثائق استخباراتية أميركية حساسة عن أوكرانيا والموساد
كاريكاتير حليم - حكم اللصوص في ليبيا

كاريكاتير حليم - حكم اللصوص في ليبيا
تخلصي من بقع مزيل العرق على الملابس في خطوتين

تخلصي من بقع مزيل العرق على الملابس في خطوتين
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
تضرر أكثر من 400 مليون شخص بسبب العاصفة الرملية في شمال الصين
تضرر أكثر من 400 مليون شخص بسبب العاصفة الرملية في شمال الصين
مسلح يبث اقتحامه لبنك أميركي على الهواء مباشرة ويقتل خمسة أشخاص
مسلح يبث اقتحامه لبنك أميركي على الهواء مباشرة ويقتل خمسة أشخاص
ماكرون في هولندا.. أول زيارة رسمية لرئيس فرنسي من 23 عاما
ماكرون في هولندا.. أول زيارة رسمية لرئيس فرنسي من 23 عاما
باكستان.. مقتل 4 رجال شرطة في تبادل إطلاق نار مع مسلحين
باكستان.. مقتل 4 رجال شرطة في تبادل إطلاق نار مع مسلحين
رئيس الوزراء الياباني يزور مصر و3 دول أفريقية أخرى في أبريل
رئيس الوزراء الياباني يزور مصر و3 دول أفريقية أخرى في أبريل
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
لندن أول مدينة أوروبية تضيئ بـ«زينة رمضان» (صور)
لندن أول مدينة أوروبية تضيئ بـ«زينة رمضان» (صور)...
الثاني اليوم.. زلزال جديد بقوة 4.2 درجة يضرب قهرمان مرعش التركية
الثاني اليوم.. زلزال جديد بقوة 4.2 درجة يضرب قهرمان مرعش ......
روسيا تتبني «عقيدة جديدة» للقضاء على «هيمنة» الغربيين في العالم
روسيا تتبني «عقيدة جديدة» للقضاء على «هيمنة» الغربيين في ......
حريق في متجر بعد دوي انفجارات في كييف
حريق في متجر بعد دوي انفجارات في كييف...
تقرير أممي يحذر من «خطر وشيك» بحدوث أزمة عالمية جراء تفاقم ندرة المياه
تقرير أممي يحذر من «خطر وشيك» بحدوث أزمة عالمية جراء تفاقم ......
المزيد
وزير فرنسي يحذر من انجراف الاتحاد الأوروبي للخصومة بين الصين وأميركا
وزير فرنسي يحذر من انجراف الاتحاد الأوروبي للخصومة بين الصين......
مقاضاة «تيسلا» لاختراق موظفيها تسجيلات فيديو «محرجة»
مقاضاة «تيسلا» لاختراق موظفيها تسجيلات فيديو «محرجة»...
ألمانيا تودع الطاقة النووية نهائيا
ألمانيا تودع الطاقة النووية نهائيا...
رئيس الوزراء الياباني يزور مصر و3 دول أفريقية أخرى في أبريل
رئيس الوزراء الياباني يزور مصر و3 دول أفريقية أخرى في أبريل...
باكستان.. مقتل 4 رجال شرطة في تبادل إطلاق نار مع مسلحين
باكستان.. مقتل 4 رجال شرطة في تبادل إطلاق نار مع مسلحين...
المزيد