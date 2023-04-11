تايوان ترصد 9 سفن حربية صينية و26 طائرة في محيطها

القاهرة - بوابة الوسط

رصدت وزارة الدفاع التايوانية تسع سفن حربية و26 طائرة صينية في محيط الجزيرة الثلاثاء غداة إعلان بكين نهاية مناوراتها العسكرية الواسعة.

وأضافت وزارة الدفاع أن الصين حشدت «طائرات عسكرية هذا الصباح (الثلاثاء) وعبرت خط الوسط من الشمال والوسط والجنوب»، مشيرة إلى أن السفن رُصدت قرابة الساعة 11,00 بالتوقيت المحلي، حسب وكالة «فرانس برس».

بكين تعلن نجاح مناوراتها

وأمس الإثنين، أعلنت الصين إنجاز مناوراتها العسكرية في محيط تايوان «بنجاح»، حيث قامت خلالها بمحاكاة «تطويق» الجزيرة.

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وأوضحت القيادة الشرقية في الجيش الصيني، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، «من الثامن من إبريل إلى العاشر منه أنجزت القيادة الشرقية بنجاح مهام مختلفة في إطار دوريات الجهوزية على الحرب في محيط تايوان، وفي إطار مناورات السيف المشترك»، وفق الوكالة الفرنسية.

وتابعت «اختبرت بشكل كامل قدرات القتال المشتركة المتكاملة لفروع عسكرية متعددة في ظروف قتال فعلية».