الصين أجرت محاكاة لضربات ضد «أهداف رئيسية في تايوان»

القاهرة - بوابة الوسط

أجرت الصين الأحد، محاكاة لضربات «دقيقة»، ضد «أهداف رئيسية» في «تايوان والمياه المحيطة» بها، في اليوم الثاني من تدريبات «لتطويق كامل» تستمر حتى الإثنين، وتؤكد بكين أنها تحذير «جدي» بعد لقاء الرئيسة تساي وينغ إين مع مسؤول أميركي كبير.

ودانت تايوان بشدة العملية التي أطلق عليها اسم «السيف المشترك» (جوينت سوورد)، بينما دعت الولايات المتحدة بكين إلى «ضبط النفس»، مؤكدة أنها تبقي على قنوات اتصالها مع الصين «مفتوحة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

إجراءات «حازمة وقوية»

وبدأت هذه المناورات بعد اجتماع الأربعاء في كاليفورنيا بين الرئيسة التايوانية ورئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي، وعدت بكين بالرد عليه بإجراءات «حازمة وقوية».

وقال التلفزيون الصيني السبت إن المناورات تهدف إلى بناء قدرات صينية «للسيطرة على البحر والمجال الجوي والمعلومات (...) من أجل خلق ردع وتطويق كامل» لتايوان.