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أربعة قتلى في انفجار عبوة ناسفة في جنوب باكستان

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 أبريل 2023, 06:11 مساء
أربعة قتلى في انفجار عبوة ناسفة في جنوب باكستان
عناصر شرطة في موقع انفجار قنبلة في كويتا بجنوب غرب باكستان. (أ ف ب)
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لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب 15 آخرون بجروح في هجوم بعبوة ناسفة استهدف سيارة للشرطة في جنوب غرب باكستان الإثنين، وفق ما ذكرت الشرطة المحلية.

ووقع الانفجار في سوق مزدحم في كويتا عاصمة إقليم بلوشستان، حيث تشن جماعات انفصالية محلية وحركات إسلامية مسلحة هجمات تستهدف الجيش والشرطة، بحسب «فرانس برس».

وقال المسؤول في الشرطة المحلية أظفر محسر إن «التحقيقات الأولية تشير إلى زرع عبوة ناسفة في دراجة نارية وتفجيرها عن بُعد». وأضاف أن أربعة أشخاص على الأقل هم «شرطيان ومدنيان» قُتلوا في الانفجار.

فتاة تبلغ خمس سنوات من بين القتل
وأكد الحصيلة وسيم بايج الناطق باسم مستشفى ساندمان، أكبر مستشفى في كويتا، قائلاً إن فتاة تبلغ خمس سنوات من بين القتلى. ولم تعلن على الفور أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

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ويهز تمرد انفصالي بلوشستان، أكبر أقاليم باكستان وأقلها سكاناً وأكثرها فقراً، والواقع على الحدود مع إيران وأفغانستان. كما تنشط في الإقليم جماعات «متطرفة» مثل حركة طالبان باكستان. 

 التهميش وعدم الاستفادة من النفط
والإقليم غني بالنفط والمعادن، لكن سكانه البالغ عددهم نحو 12 مليون نسمة يشكون من التهميش وعدم استفادتهم من الموارد الطبيعية. وتوجد في بلوشستان مشاريع للممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني الذي تخطط الصين لإنفاق أكثر من 50 مليار دولار لإنشائه.

وتثير المشاريع الصينية استياء في الإقليم، خصوصاً لدى الجماعات الانفصالية التي ترى أن السكّان المحليين لا يستفيدون منها، إذ تذهب معظم الوظائف إلى عمّال صينيين.

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