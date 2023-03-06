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«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم انتحاري استهدف الشرطة الباكستانية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 مارس 2023, 09:10 مساء
«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم انتحاري استهدف الشرطة الباكستانية
هجوم انتحاري سابق في باكستان. (الإنترنت)
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أعلن تنظيم «داعش»، الإثنين، مسؤوليته عن هجوم انتحاري استهدف الأحد آلية تابعة للشرطة في باكستان وأسفر عن مقتل تسعة شرطيين وجرح 16 آخرين.

وجاء في بيان للتنظيم أوردته وكالته الدعائية «أعماق» أن العناصر قتلوا في «هجوم استشهادي نفّذه أحد مقاتلي الدولة الإسلامية في باكستان»، بحسب «فرانس برس».

قُتل تسعة شرطيين، في هجوم انتحاري استهدف مركبة، كانت تقلّهم في جنوب غرب باكستان. وقال المسؤول الكبير في الشرطة المحلية، عبدالحي عامر، إنّ «الانتحاري كان يقود درّاجة نارية واصطدم بالشاحنة من الخلف».

-  مقتل 9 شرطيين في هجوم انتحاري استهدف مركبتهم بباكستان

ووقع الهجوم في مقاطعة كاشي على بعد 120 كيلومتراً نحو جنوب شرق كويتا عاصمة إقليم بلوشستان.

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