مقتل 3 عناصر شرطة في تبادل لإطلاق النار بالقوقاز الروسي

القاهرة - بوابة الوسط

قتل ثلاثة عناصر شرطة وجرح ثمانية آخرون في تبادل لإطلاق النار مع مقاتلين مسلحين في جمهورية إنغوشيا في القوقاز الروسي، على ما ذكرت، الخميس، وكالات الأنباء الروسية.

وأوضحت وكالتا «ريا نوفوستي وإنترفاكس» نقلا عن مصادر في الشرطة أن تبادل إطلاق النار سجل مساء الأربعاء «خلال عملية مكافحة إرهاب» في منطقة مالغوبيك عندما لجأت «عصابة لصوص» إلى منزل ريفي وفتحت النار باتجاه عناصر الشرطة، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وأفاد مصدر أوردته وكالة «إنترفاكس» بأن «ثلاثة عناصر شرطة قتلوا وأصيب ثمانية آخرون بجروح ونقلوا إلى المستشفى». وبوشرت العملية بعدما هاجم مسلحون نهاية مارس مركزا للشرطة عند الحدود بين إنغوشيا وأوسيتيا الشمالية؛ ما أدى إلى إصابة عنصر شرطة حسب وكالة «ريا نوفوستي».

وتقع جمهورية إنغوشيا الروسية في القوقاز بجوار الشيشان التي كانت في التسعينيات ومطلع الألفية مسرحا لحربين بين موسكو وانفصاليين. ومن وقت لآخر تتعرض السلطات لهجمات لكنها أصبحت قليلة جدا، وفق وكالة «فرانس برس».