المدعي العام في محاكمة ترامب: «الكل سواسية أمام القانون»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المدعي العام في نيويورك آلفن براغ، الثلاثاء، إثر توجيه المحكمة الجنائية في مانهاتن لائحة اتهام جنائية تاريخية إلى الرئيس السابق دونالد ترامب أن «الكل سواسية أمام القانون».

وأضاف براغ، الذي أشرف على التحقيقات التي أدت لتوجيه اللائحة الاتهامية للملياردير الجمهوري، أن القضاء لا يمكن أن يتساهل مع «السلوك الإجرامي الخطير» الذي انتهجه الرئيس السابق المتهم بأنه رتب عمليات تزوير محاسبية قبل انتخابات 2016 الرئاسية للتستر على دفعه أموالًا لشراء صمت أناس في ثلاث قضايا محرجة له.

توجيه 34 تهمة لترامب

وأعلن المدعي العام أن محكمة مانهاتن الجنائية وجهت إلى ترامب 34 تهمة لأنه «رتب» سلسلة عمليات دفع أموال لشراء صمت أناس في ثلاث قضايا محرجة له قبل انتخابات 2016 الرئاسية.

وقال براغ، في بيان، إن بوابًا في برج ترامب ادعى أن بحوزته معلومات عن ابن سري للملياردير قبض مبلغ 30 ألف دولار لالتزام الصمت، بينما قبضت امرأة 150 ألف دولار كي تتكتم على علاقة عاطفية سرية تؤكد أنها جمعتها بالرئيس السابق، في حين حصلت ممثلة إباحية سابقة على 130 ألف دولار كي لا تقول شيئًا عن علاقة جنسية تزعم حصولها بينها وبين قطب العقارات السابق.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن قاضٍ في المحكمة الجنائية في مانهاتن أن محاكمة ترامب بالتهم الـ34 التي وُجِّهت إليه الثلاثاء يمكن أن تبدأ في يناير 2024.

وخلال الجلسة التي دفع فيها ترامب ببراءته من كل التهم الموجهة إليه، قال القاضي خوان ميرشان إن المحاكمة يمكن أن تبدأ في الشهر الأول من العام المقبل، في حين قال وكلاء الدفاع عن الرئيس السابق إنهم يفضلون أن تبدأ في ربيع 2024، بحسب وكالة «فرانس برس».