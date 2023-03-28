بالفيديو.. لحظة الهجوم على مدرسة ابتدائية في ناشفيل الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط

نشر قسم شرطة متروبوليتان ناشفيل، مقطع فيديو يظهر منفذة الهجوم على مدرسة ابتدائية في مدينة ناشفيل جنوب الولايات المتّحدة، واللحظات الأولى للجريمة.

ويظهر الفيديو منفذة الهجوم أودري هايل، 28 عاماً، وهي تقتحم الأبواب الزجاجية للمدرسة ويدمرها، وتسير عبر ممرات المدرسة قبل أن تعثر على ضحاياه وترديهم قتلى، ومن بينهم 3 أطفال.

6 قتلى بينهم 3 أطفال

وأمس أفادت وسائل إعلام أميركية نقلاً عن مصادر طبية أن ثلاثة أطفال قتلوا برصاص مسلّح أطلق النار الإثنين في مدرسة ابتدائية في مدينة ناشفيل في جنوب الولايات المتّحدة، فيما كشف بعد ذلك وفاة ثلاث أشخاص بالغين أيضا.

- مقتل ثلاثة أطفال بإطلاق نار في مدرسة ابتدائية في ناشفيل جنوب الولايات المتّحدة

وبعد إصابتهم بطلقات نارية، أُعلنت وفاتهم «لدى وصولهم إلى المستشفى»، بحسب ما نقلت قناة «نيوز تشانل 5» المحلية عن مسؤولين في مركز فاندربيلت الطبي الجامعي، بحسب «فرانس برس».

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