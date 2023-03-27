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مقتل ثلاثة أطفال بإطلاق نار في مدرسة ابتدائية في ناشفيل جنوب الولايات المتّحدة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 مارس 2023, 07:11 مساء
مقتل ثلاثة أطفال بإطلاق نار في مدرسة ابتدائية في ناشفيل جنوب الولايات المتّحدة
عناصر من الشرطة الأميركية أمام مدرسة كونفنانت. (الإنترنت)
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أفادت وسائل إعلام أميركية نقلاً عن مصادر طبية أن ثلاثة أطفال قتلوا برصاص مسلّح أطلق النار الإثنين في مدرسة ابتدائية في مدينة ناشفيل في جنوب الولايات المتّحدة.

وبعد إصابتهم بطلقات نارية، أُعلنت وفاتهم «لدى وصولهم إلى المستشفى»، بحسب ما نقلت قناة «نيوز تشانل 5» المحلية عن مسؤولين في مركز فاندربيلت الطبي الجامعي، بحسب «فرانس برس».

وقالت شرطة ناشفيل في تغريدة على «تويتر» في وقت سابق  «وقع إطلاق نار في كوفنانت سكول» التابعة لكنيسة العهد المشيخية، مشيرة إلى أنّ عناصرها اشتبكوا مع المهاجم مما أسفر عن مقتله.

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