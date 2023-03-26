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واشنطن لا تملك «أي مؤشر» عن قيام موسكو بنقل أسلحة نووية إلى بيلاروسيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 مارس 2023, 06:02 مساء
واشنطن لا تملك «أي مؤشر» عن قيام موسكو بنقل أسلحة نووية إلى بيلاروسيا
الناطق باسم البيت الأبيض جون كيربي. (أ ب)
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أفاد الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، الأحد، أن الولايات المتحدة لا تملك «أي مؤشر» إلى قيام روسيا بنقل أسلحة نووية إلى بيلاروسيا، ولا إلى استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاستخدام السلاح النووي في أوكرانيا.

وقال كيربي لقناة «سي بي إس» ردًا على سؤال عن إعلان بوتين أن موسكو ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، «ليس لدينا أي مؤشر إلى أن بوتين نفذ ما أعلنه أو إلى نقل أي اسلحة نووية»، بحسب «فرانس برس».

طالبت أوكرانيا، الأحد، باجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه سينشر أسلحة نووية «تكتيكية» في بيلاروسيا.

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وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية، في بيان، «تنتظر أوكرانيا إجراءات فعّالة من قبل المملكة المتحدة والصين والولايات المتحدة وفرنسا لمواجهة الابتزاز النووي الذي يمارسه الكرملين»، مضيفة «نطالب بعقد اجتماع استثنائي لمجلس الأمن الدولي فورًا من أجل هذا الغرض»، بحسب وكالة «فرانس برس».

موسكو ستنشر أسلحة نووية «تكتيكية» على أراضي بيلاروسيا
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت أن موسكو ستنشر أسلحة نووية «تكتيكية» على أراضي بيلاروسيا، الدولة الحليفة الواقعة على أبواب الاتحاد الأوروبي.

وأكد بوتين أن بلاده ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، وأشار إلى أن روسيا لن تنقل أسلحتها النووية التكتيكية إلى بيلاروسيا، لكنها ستنشرها وتدرب الجيش هناك، وقال في مقابلة بثها التلفزيون الروسي «لا شيء غير اعتيادي هنا: الولايات المتحدة تفعل ذلك منذ عقود. هي تنشر منذ زمن طويل أسلحتها النووية التكتيكية على أراضي حلفائها»، وأضاف «اتفقنا على القيام بالأمر نفسه»، مؤكدا الحصول على موافقة مينسك، بحسب «فرانس برس».

تلويح روسي باستخدام السلاح النووي
وأكد بوتين أن هذه الخطوة لا تشكل أي انتهاك للمعاهدات الدولية، قائلا إن روسيا أرسلت بالفعل عشر مقاتلات إلى بيلاروسيا تستطيع حمل أسلحة نووية تكتيكية. ويأتي إعلان الرئيس الروسي عن هذه الخطوة، وسط استمرار المعارك في شرق أوكرانيا.

ولوحت روسيا مرارا باستخدام السلاح النووي في حال اقتضى الأمر ذلك، مشيرة إلى الإقدام على «الخيار الصعب» في حال وجود خطر محدق بالأمة. ورفضت روسيا في أكثر من مناسبة تقارير غربية عن عزمها استخدام السلاح النووي في أوكرانيا، واعتبرت ذلك مجرد «دعاية مناوئة».

 

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