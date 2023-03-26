الحلف الأطلسي يحذر من «الخطاب الروسي» بشأن نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا

القاهرة - بوابة الوسط

ندد حلف شمال الأطلسي الأحد بـ«الخطاب الروسي» عن نشر أسلحة نووية «تكتيكية» في بيلاروسيا، معتبرًا أنه «خطير وغير مسؤول».

وقالت الناطقة باسم الحلف أوانا لونجيسكو «حلف شمال الأطلسي حذر ونراقب الوضع من كثب»، مضيفة «لم نشهد أي تغييرات في الجهاز النووي الروسي»، وفق «فرانس برس».

أسلحة نووية «تكتيكية» على أراضي بيلاروسيا،

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت أن موسكو ستنشر أسلحة نووية «تكتيكية» على أراضي بيلاروسيا، الدولة الحليفة الواقعة على أبواب الاتحاد الأوروبي.

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وأكد بوتين أن بلاده ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، وأشار إلى أن روسيا لن تنقل أسلحتها النووية التكتيكية إلى بيلاروسيا، لكنها ستنشرها وتدرب الجيش هناك، وقال في مقابلة بثها التلفزيون الروسي «لا شيء غير اعتيادي هنا: الولايات المتحدة تفعل ذلك منذ عقود. هي تنشر منذ زمن طويل أسلحتها النووية التكتيكية على أراضي حلفائها»، وأضاف «اتفقنا على القيام بالأمر نفسه»، مؤكدًا الحصول على موافقة مينسك، بحسب «فرانس برس».

تلويح روسي باستخدام السلاح النووي

وأكد بوتين أن هذه الخطوة لا تشكل أي انتهاك للمعاهدات الدولية، قائلًا إن روسيا أرسلت بالفعل عشر مقاتلات إلى بيلاروسيا تستطيع حمل أسلحة نووية تكتيكية. ويأتي إعلان الرئيس الروسي عن هذه الخطوة، وسط استمرار المعارك في شرق أوكرانيا.