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الشرطة الفرنسية تفض احتجاجًا قرب البرلمان على إقرار نظام التقاعد

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 مارس 2023, 10:30 مساء
الشرطة الفرنسية تفض احتجاجًا قرب البرلمان على إقرار نظام التقاعد
محتجون في ميدان الكونكورد في قلب العاصمة الفرنسية باريس أمام البرلمان، الخميس 16 مارس 2023 (تويتر)
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تدخلت الشرطة في باريس، مساء الخميس، لتفريق متظاهرين بالقرب من البرلمان في ساحة الكونكورد، حيث تجمع آلاف المحتجين على إقرار إصلاح نظام التقاعد، حسبما ذكر مراسلو وكالة «فرانس برس».

وقالت الشرطة في باريس إن قوات الأمن تدخلت لا سيما بخراطيم المياه بعد محاولة تدمير موقع أوبليسك في وسط الساحة. وتسبّب تدخلها بتحرّك كبير للحشود في الساحة.

- «فرانس برس»: ماكرون سيقر قانون إصلاح التقاعد دون تصويت الجمعية الوطنية

اختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، تمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل دون تصويت، على ما أفادت مصادر قريبة من الحكومة.

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