  • Alwasat News
Atwasat

«لاريسا».. عاصفة ثلجية تشل حركة النقل والمطارات في بريطانيا «شاهد»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 مارس 2023, 09:42 مساء
«لاريسا».. عاصفة ثلجية تشل حركة النقل والمطارات في بريطانيا «شاهد»
العاصفة "لاريسا" تضرب أجزاء مختلفة من المملكة المتحدة. (الإنترنت)
alwasat radio

أصابت الثلوج الكثيفة، أجزاء مختلفة في المملكة المتحدة بالشلل وتسببت في إغلاق الطرق الرئيسية وتوقف القطارات وإغلاق المدارس، وعلق السائقون لساعات داخل سياراتهم. 

وأحدثت العاصفة «لاريسا» كما أطلق عليها الخبراء، حالة من الفوضى في شمال غرب إنجلترا، وتوقفت حركة المرور على الطريق السريع «إم 26» الذي يمر عبر شمال البلاد، لأكثر من سبع ساعات صباح يوم الجمعة بسبب تساقط الثلوج بكثافة في المنطقة، بحسب «يورو نيوز». 

وقال أليكس بوركيل، خبير الأرصاد الجوية إن «المنطقة الأكثر تضررًا كانت شمالي إنجلترا وشمالي ويلز، حيث هبت رياح بلغت سرعتها 80 كيلومتر في الساعة، مصحوبة بثلوج تصل إلى 30 سم». هذا وأُغلقت العديد من الطرقات الرئيسية وتم إغلاق خط القطار الذي يربط بين مدينتي مانشستر وشيفيلد بسبب الأشجار المتساقطة جرّاء العاصفة.

تعطيل حركة السفر وتأخير عدد من الرحلات الجوية
وتسببت العاصفة التي ضربت البلاد للمرة الثانية خلال أسبوع، بتعطيل حركة السفر، وأدت إلى تأخر عدد من الرحلات الجوية المغادرة من مطار ليفربول جون لينون صباح الجمعة.

-  شاهد: عاصفة ثلجية غير مسبوقة تغيب شمس كاليفورنيا
- شاهد: لقطات جوية لـ«عاصفة القرن» التي ضربت مدينة بافالو الأميركية

وتم إغلاق مطار «إيست ميدلاندز» في وسط إنجلترا لمدة ثلاث ساعات تقريبا، بينما تم تعليق الرحلات الجوية لفترة وجيزة في مطار برمنغهام.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: النزال العالمي بين مالك الزناد والفرنسي ديالو

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: النزال العالمي بين مالك الزناد والفرنسي ديالو
9 أهداف في «دورينا» على ملاعب أجدابيا وأبوسليم والجميل

9 أهداف في «دورينا» على ملاعب أجدابيا وأبوسليم والجميل
الفيضانات تهدد كاليفورنيا بعد عاصفة تسببت في إخلاء مناطق من السكان

الفيضانات تهدد كاليفورنيا بعد عاصفة تسببت في إخلاء مناطق من السكان
إندونيسيا.. ثوران أكثر البراكين نشاطًا في العالم

إندونيسيا.. ثوران أكثر البراكين نشاطًا في العالم
وفاة عثمان المقيرحي عضو المجلس الوطني الانتقالي خلال ثورة فبراير

وفاة عثمان المقيرحي عضو المجلس الوطني الانتقالي خلال ثورة فبراير
تعرف إلى أفضل أفلام الأوسكار منذ 2003

تعرف إلى أفضل أفلام الأوسكار منذ 2003
نزال عالمي من العيار الثقيل لمالك الزناد أمام الفرنسي ديالو عبر قناة الوسط «WTV».. الليلة

نزال عالمي من العيار الثقيل لمالك الزناد أمام الفرنسي ديالو عبر قناة الوسط ...
«المركز الوطني»: 6 نصائح لتجنب الإصابة بأمراض الكلى

«المركز الوطني»: 6 نصائح لتجنب الإصابة بأمراض الكلى
بريطانيا تنوي استثمار 20 مليار إسترليني لتخزين الكربون

بريطانيا تنوي استثمار 20 مليار إسترليني لتخزين الكربون
برعاية الصين.. إيران والسعودية تتفقان على استئناف العلاقات بعد قطيعة استمرت 7 سنوات

برعاية الصين.. إيران والسعودية تتفقان على استئناف العلاقات بعد قطيعة استمرت 7 ...
نيمار خضع لجراحة ناجحة في الدوحة

نيمار خضع لجراحة ناجحة في الدوحة
صبراتة تحتضن يوم الكسكسي الليبي بطبق يزن 2500 كيلو غرام

صبراتة تحتضن يوم الكسكسي الليبي بطبق يزن 2500 كيلو غرام
إيران والسعودية اتفقتا على إعادة العلاقات وفتح السفارتين

إيران والسعودية اتفقتا على إعادة العلاقات وفتح السفارتين
عشرون عاماً على الغزو الأميركي.. العراق «كذبة أسلحة الدمار الشامل» للإطاحة بنظام صدام

عشرون عاماً على الغزو الأميركي.. العراق «كذبة أسلحة الدمار الشامل» للإطاحة بنظام...
الأهلي طرابلس والاتحاد في اختبار عربي على كأس «الملك سلمان»

الأهلي طرابلس والاتحاد في اختبار عربي على كأس «الملك سلمان»
الطرابلسي: ما تردد عن حملي 500 ألف يورو في باريس غير صحيح

الطرابلسي: ما تردد عن حملي 500 ألف يورو في باريس غير صحيح
وفاة المذيع السابق بـ«راديو الوسط» محمد الأوجلي

وفاة المذيع السابق بـ«راديو الوسط» محمد الأوجلي
الدبيبة: حرب شعواء على نظام العطاء العام المطبق في الصحة من محتكري سوق الدواء

الدبيبة: حرب شعواء على نظام العطاء العام المطبق في الصحة من محتكري سوق الدواء
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
شخصيات عالمية تدعو لوضع حد لعدم المساواة في الحصول على اللقاحات
شخصيات عالمية تدعو لوضع حد لعدم المساواة في الحصول على اللقاحات
إندونيسيا.. ثوران أكثر البراكين نشاطًا في العالم
إندونيسيا.. ثوران أكثر البراكين نشاطًا في العالم
الاتحاد الأوروبي قد يضخ 3.5 مليار يورو في صندوق شراء الأسلحة لكييف
الاتحاد الأوروبي قد يضخ 3.5 مليار يورو في صندوق شراء الأسلحة ...
إيران تبرم عقد شراء طائرات «سوخوي-35» مع موسكو
إيران تبرم عقد شراء طائرات «سوخوي-35» مع موسكو
الفيضانات تهدد كاليفورنيا بعد عاصفة تسببت في إخلاء مناطق من السكان
الفيضانات تهدد كاليفورنيا بعد عاصفة تسببت في إخلاء مناطق من ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب ساحل بابوا غينيا الجديدة
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب ساحل بابوا غينيا الجديدة...
الأمم المتحدة ترجح صحة مقطع فيديو يظهر إعدام جندي أوكراني
الأمم المتحدة ترجح صحة مقطع فيديو يظهر إعدام جندي أوكراني...
زلزال جديد بقوة 6.4 درجات يضرب جنوب تركيا شعر به سكان لبنان وسورية وفلسطين
زلزال جديد بقوة 6.4 درجات يضرب جنوب تركيا شعر به سكان لبنان ......
زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال اليابان
زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال اليابان...
زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب طاجيكستان قرب الحدود مع الصين
زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب طاجيكستان قرب الحدود مع الصين...
المزيد
«لاريسا».. عاصفة ثلجية تشل حركة النقل والمطارات في بريطانيا «شاهد»
«لاريسا».. عاصفة ثلجية تشل حركة النقل والمطارات في بريطانيا ......
شاهد: البحرية الإيطالية تتدخل لإنقاذ 1300 مهاجر وسط البحر المتوسط
شاهد: البحرية الإيطالية تتدخل لإنقاذ 1300 مهاجر وسط البحر ......
«فاغنر» تقترب من وسط باخموت.. والقوات الأوكرانية تستعد لهجوم مضاد
«فاغنر» تقترب من وسط باخموت.. والقوات الأوكرانية تستعد لهجوم......
الفيضانات تهدد كاليفورنيا بعد عاصفة تسببت في إخلاء مناطق من السكان
الفيضانات تهدد كاليفورنيا بعد عاصفة تسببت في إخلاء مناطق من ......
إيران تبرم عقد شراء طائرات «سوخوي-35» مع موسكو
إيران تبرم عقد شراء طائرات «سوخوي-35» مع موسكو...
المزيد