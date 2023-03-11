«لاريسا».. عاصفة ثلجية تشل حركة النقل والمطارات في بريطانيا «شاهد»

القاهرة - بوابة الوسط

أصابت الثلوج الكثيفة، أجزاء مختلفة في المملكة المتحدة بالشلل وتسببت في إغلاق الطرق الرئيسية وتوقف القطارات وإغلاق المدارس، وعلق السائقون لساعات داخل سياراتهم.

وأحدثت العاصفة «لاريسا» كما أطلق عليها الخبراء، حالة من الفوضى في شمال غرب إنجلترا، وتوقفت حركة المرور على الطريق السريع «إم 26» الذي يمر عبر شمال البلاد، لأكثر من سبع ساعات صباح يوم الجمعة بسبب تساقط الثلوج بكثافة في المنطقة، بحسب «يورو نيوز».

وقال أليكس بوركيل، خبير الأرصاد الجوية إن «المنطقة الأكثر تضررًا كانت شمالي إنجلترا وشمالي ويلز، حيث هبت رياح بلغت سرعتها 80 كيلومتر في الساعة، مصحوبة بثلوج تصل إلى 30 سم». هذا وأُغلقت العديد من الطرقات الرئيسية وتم إغلاق خط القطار الذي يربط بين مدينتي مانشستر وشيفيلد بسبب الأشجار المتساقطة جرّاء العاصفة.

تعطيل حركة السفر وتأخير عدد من الرحلات الجوية

وتسببت العاصفة التي ضربت البلاد للمرة الثانية خلال أسبوع، بتعطيل حركة السفر، وأدت إلى تأخر عدد من الرحلات الجوية المغادرة من مطار ليفربول جون لينون صباح الجمعة.

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وتم إغلاق مطار «إيست ميدلاندز» في وسط إنجلترا لمدة ثلاث ساعات تقريبا، بينما تم تعليق الرحلات الجوية لفترة وجيزة في مطار برمنغهام.