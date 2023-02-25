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شاهد: عاصفة ثلجية غير مسبوقة تغيب شمس كاليفورنيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 فبراير 2023, 10:26 مساء
شاهد: عاصفة ثلجية غير مسبوقة تغيب شمس كاليفورنيا
طريق مغطاة بالثلوج في جبال سان غابرييل في كاليفورنيا. (أ ف ب)
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تساقطت ثلوج كثيفة، أمس الجمعة، على جنوب ولاية كاليفورنيا الأميركية خلال عاصفة ثلجية حول لوس أنجلس لم يسبق لها مثيل بينما تهدد أمطار غزيرة مناطق أخرى بفيضانات.

وتهب على المنطقة المعروفة بشمسها الساطعة وأشجار النخيل إحدى أشدّ العواصف الشتوية منذ عقود. وأُغلقت بعض الطرق السريعة الرئيسية بسبب الجليد والثلوج، مثل أجزاء من الطريق السريع الذي يربط المكسيك والولايات المتحدة وكندا، ومن غير المتوقع إعادة فتحها سريعاً، وفق «فرانس برس».

وحذّرت خدمة الأرصاد الجوية الأميركية من أنه قد يكون لتساقط الثلوج عواقب "خطيرة وربما مميتة" على الطرق في جنوب كاليفورنيا. وأتت الثلوج والرياح على خطوط الكهرباء ما أدى إلى حرمان 100 ألف منزل من الكهرباء في كاليفورنيا، وفقًا لموقع "باورأوتاتج" المتخصص.

 الوديان يغطيها رداء أبيض
وأكدت خدمة الأرصاد الجوية الأميركية أنه حتى الوديان «التي لا تتساقط فيها الثلوج» قد يغطيها رداء أبيض. وظهر مقدّمو نشرات الطقس عبر القنوات المحلية والثلوج تصل إلى ركبهم، بعدما اعتادوا الإعلان عادة عن شمس ساطعة، في دليل على أن هذه العاصفة الثلجية غير عادية.

ونشر السكان عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراًَ لحدائق منازلهم مغطاة بالثلوج في مشهد نادر جداً. وقالت خدمة الأرصاد الجوية في لوس أنجلس على موقع تويتر «تتساءلون عن ماهية هذه المتساقطات المتجمدة التي تهبط من السماء في منطقتكم (إذا كنتم في الجبال)؟»، وأرفقت منشورها بصورة للتمييز بين حبيبات الثلج والبرد.

وأوضحت الوكالة أن الأولى ناعمة ورطبة ومكونة من ثلوج، بينما الثانية أكثر صلابة ومكونة من جليد. وانتشرت بعض حبيبات الثلج على لافتة هوليوود الشهيرة وسط ابتهاج السكان... ولكن أكد متخصصون أن هذا «الثلج» قد يكون مجرد بَرَد.

 سلسلة عواصف 
لكن لن يتمتع جميع سكان المنطقة بتساقط الثلوج، فسكان كاليفورنيا الذين يعيشون على علوّ منخفض قد يتعرضون لهطول أمطار غزيرة، ما يعرضهم لخطر فيضانات وانزلاقات في التربة.

وجرى وضع نظام إنذار من الفيضانات في أجزاء من لوس أنجلس وفينتورا وسانتا باربرا على ساحل المحيط الهادئ. وشهدت الولاية سلسلة عواصف قاتلة من أواخر ديسمبر إلى منتصف يناير.

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ولم يقتصر الطقس الشتوي على كاليفورنيا فقط، بل ما زال الغرب الأميركي باتجاه الشمال يشهد إغلاق طرق في وايومينغ، بينما تساقطت في أوريغون نسبة ثلوج غير مسبوقة. كذلك شهدت مدينة بورتلاند ثاني أكثر الأيام تساقطًا للثلوج في تاريخها، حيث تخطّى مستوى الثلوج 27 سنتمتراً، وفقًا لخدمة الأرصاد الجوية المحلية.

 إلغاء أكثر من 340 رحلة جوية داخلية 
وتأثرت حركة الطيران، وتم إلغاء أكثر من 340 رحلة جوية داخلية ومن وإلى الولايات المتحدة بعد ظهر الجمعة، وتأخرت أكثر من 4000 رحلة.

ويصعب إقامة صلة مباشرة بين هذه العاصفة وتغيّر المناخ، لكن يؤكد العلماء باستمرار أن الاحترار يزيد من تواتر وشدة ظواهر الطقس المتطرف. ورأى عالم المناخ في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلس، دانييل سوين، أنّ الاحتباس الحراري غيّر طبيعة المتساقطات الشتوية في المنطقة.

وأوضح قائلاً «في أربعينات القرن الماضي شهدت لوس أنجلس تساقطًا كثيفًا للثلوج، وبطبيعة الحال، يبدو هذا أمر لا يمكن تصوره اليوم».

الثلوج تغطي الشوارع في كاليفورنيا. (الإنترنت)
الثلوج تغطي الشوارع في كاليفورنيا. (الإنترنت)
كروم العنب في أنغوين، كاليفورنيا. (الإنترنت)
كروم العنب في أنغوين، كاليفورنيا. (الإنترنت)
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