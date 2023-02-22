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عاصفة ثلجية تستنفر أميركا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 فبراير 2023, 01:08 مساء
عاصفة ثلجية تستنفر أميركا
عاصفة ثلجية في إحدى الولايات الأميركية. (أرشيفية)
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قد تتسبب عاصفة شتوية، تنتشر في غرب الولايات المتحدة واتجهت نحو السهول العظمى والغرب الأوسط، يوم الثلاثاء، في حدوث عواصف ثلجية وبرودة قارسة وتساقط قياسي للثلوج، مما يزيد من خطورة الحركة على الطرق ويؤدي إلى ارتباك في النقل الجوي، وفق وكالة «رويترز».

 تحذيرات من عواصف شتوية 
وأصدرت خدمة الطقس الوطنية تحذيرات من عواصف شتوية وثلجية ورياح قوية على مناطق واسعة في غرب وشمال وسط الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يصل ارتفاع الثلوج إلى 61 سنتيمترًا وسرعة الرياح إلى 97 كيلومترًا في الساعة في بعض المناطق حتى يوم غد الخميس.

وتسببت الرياح القوية في انقطاع التيار الكهربائي عن 163 ألف منزل وشركة في كاليفورنيا يوم الثلاثاء.

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