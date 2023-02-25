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عقوبات أوروبية على مجموعة «فاغنر» لانتهاكها حقوق الإنسان في أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 فبراير 2023, 09:32 مساء
عقوبات أوروبية على مجموعة «فاغنر» لانتهاكها حقوق الإنسان في أفريقيا
أحد عناصر فاغنر. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن الاتحاد الأوروبي، السبت فرض عقوبات جديدة على مجموعة فاغنر الروسية «لانتهاكها حقوق الإنسان» في كل من أفريقيا الوسطى والسودان ومالي.

واضيف 11 فردا وسبعة كيانات على صلة بالمجموعة شبه العسكرية الى قائمة تجميد الأصول وحظر السفر. وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي العام 2021 عقوبات على المجموعة التي تقاتل أيضا الى جانب الجيش الروسي في أوكرانيا، بحسب «فرانس برس».

دعا خبراء في الأمم المتحدة في بيان، في الرابع من شهر فبراير الجاري، إلى إجراء تحقيق مستقل فيما يحتمل أنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها القوات الحكومية ومجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية الخاصة في مالي.

الاستعانة بمقاتلين من مجموعة «فاغنر»
واستعانت الدولة الواقعة في غرب أفريقيا بمقاتلين من مجموعة «فاغنر» في العام 2021 لمساعدتها في محاربة جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية والتي تواصل تمردًا منذ عقد من الزمن امتد إلى الدول المجاورة، وفق «فرانس برس».

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وجاء في البيان «منذ العام 2021، تلقى الخبراء بلاغات مستمرة ومثيرة للقلق عن عمليات إعدام مروعة ومقابر جماعية وجرائم تعذيب واغتصاب وعنف جنسي ونهب واحتجاز تعسفي وحالات اختفاء قسري ارتكبتها القوات المسلحة المالية وحلفاؤها».

وشدّد أعضاء في مجلس الأمن الدولي، في وقت سابق من شهر يناير الماضي، على استحالة استمرار «الوضع الراهن» لبعثة حفظ السلام في مالي «مينوسما» خلال اجتماع كشَف انقسامات حول كيفية تطوير عملها.

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