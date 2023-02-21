6 قتلى في زلزال تركيا الجديد

القاهرة - بوابة الوسط

قضى ستة أشخاص في زلزال جديد بقوة 6,4 درجة ضرب مساء الاثنين محافظة هاتاي التركية (جنوب)، وفق ما أفادت الهيئة العامة التركية لإدارة الكوارث «آفاد»، بعد أسبوعين من الزلزال المدمّر الذي أسفر عن أكثر من 45 ألف قتيل في تركيا وسورية.

ونُقل قرابة 300 شخص إلى المستشفيات، ثمانية منهم في حال حرجة، بحسب المصدر نفسه.

وحصل الزلزال الجديد الذي يُعتبر هزّة ارتدادية للزلزال الأول، عند الساعة 20,04 (17,04 ت غ)، بعد 14 يومًا من حصول الأول، كما أعقبته 90 هزّة ارتدادية إحداها بقوة 5,8 درجات، بحسب وكالة «فرانس برس».

مبان متضررة من زلزال 6 فبراير

وعلى خطّ موازٍ، أُصيب 150 شخصاً على الأقلّ بجروح في محافظة حلب في شمال غرب سورية، وفق ما أعلنت منظمة «الخوذ البيضاء»، الدفاع المدني في المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق.

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وأفاد صحفيون في وكالة «فرانس برس»، أن سكان دول عدة في المنطقة منها لبنان وقبرص، شعروا بالهزّة.

وفي أنطاكية كبرى مدن محافظة هاتاي، انهارت مبان متضررة من زلزال السادس من فبراير، بينها مقرّ سلطات المحافظة.

وأُخلي مستشفيان في المحافظة مساء الاثنين، ووُضع المرضى في خيم.