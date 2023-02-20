زلزال جديد بقوة 6.4 درجات يضرب جنوب تركيا شعر به سكان لبنان وسورية وفلسطين

القاهرة - بوابة الوسط

ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات مساء الإثنين محافظة هاتاي في جنوب تركيا، هو الأكثر شدة منذ زلزال السادس من فبراير الذي خلف أكثر من 41 الف قتيل في تركيا، وفق ما نقلت هيئة إدارة الكوارث التركية «أفاد».

وحددت «أفاد» مركز الزلزال في بلدة دفنة، لافتة الى أنه سجل في الساعة 20,04 (17,04 ت غ). وشعرت به سكان أنطاكية وأضنة على بعد مئتي كلم شمالا، وفق «فرانس برس».

وأفادت «رويترز» سماع صوت انهيار للمباني في مدينة أنطاكيا، التي لحق بها الكثير من الأضرار في الزلزال الذي ضرب المنطقة قبل أيام. وأضافت أن الهزة الأرضية التي ضربت أنطاكيا شعر بها سكان لبنان وسورية وفلسطين وإسرائيل.