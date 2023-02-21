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الصين تطالب «دولا معينة» بالتوقف عن «تأجيج النار» في الصراع الأوكراني

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 فبراير 2023, 10:59 صباحا
الصين تطالب «دولا معينة» بالتوقف عن «تأجيج النار» في الصراع الأوكراني
وزير الخارجية الصيني تشين قانغ يلقي خطابا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، 11 يناير 2023. (رويترز)
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قال وزير الخارجية الصيني تشين قانغ، اليوم الثلاثاء، إن الصين «قلقة للغاية»، من أن الصراع الأوكراني قد يخرج عن نطاق السيطرة، ودعا دولا معينة إلى التوقف عن «تأجيج النار».

وامتنعت بكين، التي عقدت العام الماضي شراكة «بلا حدود» مع موسكو، عن التنديد بالغزو الروسي لأوكرانيا، وفق وكالة «رويترز».

وحذرت الولايات المتحدة، من عواقب إذا قدمت الصين دعما عسكريا لروسيا، وهو ما تقول بكين إنها لا تفعله.

وقال تشين في كلمة «نحث دولا معينة على التوقف فورا عن تأجيج النار»، في إشارة إلى الصراع الأوكراني، في تصريحات تستهدف الولايات المتحدة على ما يبدو، مضيفا «إننا نقف بحزم ضد أي شكل من أشكال الهيمنة وضد أي تدخل أجنبي في شؤون الصين».

مبادرة الأمن العالمي
ويوم الثلاثاء أيضا، أصدرت الصين رؤيتها بشأن (مبادرة الأمن العالمي)، الاقتراح الأمني الرئيسي الذي يتبناه الرئيس شي جين بينغ ويهدف إلى دعم مبدأ «الأمن غير القابل للتجزئة»، وهو مفهوم أيدته روسيا.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن الرؤية، التي اقترحها شي لأول مرة في أبريل من العام الماضي، تحدد المفاهيم والمبادئ الأساسية للأمن والسلم الدوليين.

- الصين: النزاع في أوكرانيا يخرج عن السيطرة.. وسنعمل على تعزيز الحوار

كان وانغ يي، كبير الدبلوماسيين الصينيين، دعا الإثنين، إلى تسوية عبر التفاوض للحرب الأوكرانية خلال توقفه في المجر قبل زيارة موسكو.

وفي اليوم نفسه، قام الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيارة مفاجئة إلى كييف تعبيرا عن التضامن ووعد بتقديم مساعدات عسكرية حجمها 500 مليون دولار لأوكرانيا، وبكشف النقاب عن عقوبات إضافية على النخب الروسية هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يلقي شي «خطاب السلام»، هذا الأسبوع في ذكرى غزو أوكرانيا في 24 فبراير.

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