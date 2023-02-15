  • Alwasat News
Atwasat

الإمارات تخصص 50 مليون دولار مساعدة إضافية للمتضررين في سورية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 فبراير 2023, 05:20 مساء
الإمارات تخصص 50 مليون دولار مساعدة إضافية للمتضررين في سورية
جرافة تزيل أنقاض منزل منهار في بلدة جنداريس الواقعة في منطقة سيطرة فصائل المعارضة. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت الإمارات، الأربعاء، تخصيص مبلغ 50 مليون دولار إضافي لمساعدة المتضررين من الزلزال في سورية، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.

وتسبّب الزلزال الذي ضرب في السادس من الشهر الجاري سورية ومركزه في تركيا المجاورة، بمقتل حوالي أربعين ألف شخص في البلدين، وفق «فرانس برس».

وكتبت وكالة أنباء الإمارات أن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «أمر بتقديم مبلغ إضافي بقيمة 50 مليون دولار أميركي لإغاثة المتضررين من الزلازل في الجمهورية العربية السورية الشقيقة». وأضافت الوكالة أن 20 مليون دولار ستخصص «لتنفيذ مشاريع إنسانية استجابة لنداء منظمة الأمم المتحدة العاجل بشأن سورية».

-  الأسد يشكر الإمارات على المساعدات الإنسانية الضخمة إثر الزلزال
-  قطر تتبرع لتركيا وسورية بـ«مقصورات كأس العالم» لإيواء ناجين من الزلازل

وكانت الأمم المتحدة أطلقت الثلاثاء نداءً طارئًا لجمع 397 مليون دولار لمساعدة ضحايا الزلزال في سورية على مدى ثلاثة أشهر. والأسبوع الماضي، أعلنت الإمارات في مرحلة أولى تقديم 13.6 مليون دولار كمساعدات إغاثية لسورية، قبل أن تتعهد تقديم خمسين مليون دولار إضافية.

 الإمارات ترسل  أطنان من المساعدات الغذائية
وتقود دولة الإمارات، التي أعادت فتح سفارتها في دمشق العام 2018 بعد قطيعة دبلوماسية منذ اندلاع النزاع، الاستجابة الإقليمية لكارثة الزلزال. وأرسلت الإمارات حتى الآن 38 طائرة تحمل 1243 طنًا من المساعدات الغذائية والطبية بالإضافة إلى 2893 خيمة للإيواء.

ومنذ الساعات الأولى لوقوع الكارثة، سارعت الإمارات إلى إرسال أطنان من المساعدات الغذائية والمواد الإغاثية والطبية وفريق بحث وإنقاذ متخصص يضم 42 عضواً، إلى مدينة جبلة الساحلية المتضررة بشدة من الزلزال.

وزار وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان سورية والتقى بالرئيس بشار الأسد الأحد، في أول زيارة لمسؤول خليجي إلى دمشق منذ حصول الزلزال.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

متاجر زهور أفغانستان بلا زبائن بعد منع طالبان الاحتفال بعيد الحب

متاجر زهور أفغانستان بلا زبائن بعد منع طالبان الاحتفال بعيد الحب
المنظمة الدولية للهجرة: ‭ ‬73مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم في تحطم قارب قبالة ليبيا

المنظمة الدولية للهجرة: ‭ ‬73مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم في تحطم قارب قبالة ...
بعد حادثة جامعة ميشيغن.. بايدن يدعو الكونغرس للتحرك ضد «وباء العنف المسلح»

بعد حادثة جامعة ميشيغن.. بايدن يدعو الكونغرس للتحرك ضد «وباء العنف المسلح»
فضيحة «الحفلات الصاخبة» تجر برلوسكوني للمحاكمة مجددا

فضيحة «الحفلات الصاخبة» تجر برلوسكوني للمحاكمة مجددا
«هيومن رايتس ووتش» تتهم لندن وواشنطن بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في جزر تشاغوس

«هيومن رايتس ووتش» تتهم لندن وواشنطن بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في جزر تشاغوس
تقرير أميركي يبرز دور مدوني «فاغنر» في معارك روسيا العسكرية

تقرير أميركي يبرز دور مدوني «فاغنر» في معارك روسيا العسكرية
إنقاذ سيدة تبلغ 77 عاما من تحت أنقاض زلازل تركيا بعد 212 ساعة

إنقاذ سيدة تبلغ 77 عاما من تحت أنقاض زلازل تركيا بعد 212 ساعة
فرنسا.. العثور على بقايا بشرية في متنزه لليوم الثاني على التوالي

فرنسا.. العثور على بقايا بشرية في متنزه لليوم الثاني على التوالي
رئيس «فاغنر»: باخموت لن تسقط قريبا فهناك مقاومة قوية

رئيس «فاغنر»: باخموت لن تسقط قريبا فهناك مقاومة قوية
استعادة «الذئبة كابيتولينا» خلال عملية أمنية لجهاز دعم الاستقرار بالأصابعة

استعادة «الذئبة كابيتولينا» خلال عملية أمنية لجهاز دعم الاستقرار بالأصابعة
فيراري تطلق سيارتها الجديدة «أس أف-23» استعدادا لسباقات «فورمولا 1»

فيراري تطلق سيارتها الجديدة «أس أف-23» استعدادا لسباقات «فورمولا 1»
الحرب الأوكرانية تغير الوضع الجيوسياسي في العالم.. كيف حدث ذلك؟

الحرب الأوكرانية تغير الوضع الجيوسياسي في العالم.. كيف حدث ذلك؟
حارس بلجيكي يفقد حياته بعد إنقاذ ركلة جزاء

حارس بلجيكي يفقد حياته بعد إنقاذ ركلة جزاء
«طيران الهند» تطلب شراء 250 طائرة إيرباص

«طيران الهند» تطلب شراء 250 طائرة إيرباص
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: فرحة الجماهير الكروية وحكاية المدينة الرياضية

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: فرحة الجماهير الكروية وحكاية المدينة ...
شاهد.. الدبيبة: الدوري الليبي يعود الأسبوع المقبل والمنتخبات تعاني الفوضى وطرحت 3 أسئلة في الاجتماع

شاهد.. الدبيبة: الدوري الليبي يعود الأسبوع المقبل والمنتخبات تعاني الفوضى وطرحت ...
تشاووش أوغلو يتحدث عن المساعدات الليبية إلى تركيا في محنة الزلزال

تشاووش أوغلو يتحدث عن المساعدات الليبية إلى تركيا في محنة الزلزال
الأمم المتحدة: أكثر من 7 ملايين طفل تأثروا بالزلزال في تركيا وسورية

الأمم المتحدة: أكثر من 7 ملايين طفل تأثروا بالزلزال في تركيا وسورية
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بعد حادثة جامعة ميشيغن.. بايدن يدعو الكونغرس للتحرك ضد «وباء العنف المسلح»
بعد حادثة جامعة ميشيغن.. بايدن يدعو الكونغرس للتحرك ضد «وباء ...
رئيسة الوزراء الإسكتلندية تعلن استقالتها
رئيسة الوزراء الإسكتلندية تعلن استقالتها
تعليق هبوط معظم الطائرات في مطار فرانكفورت
تعليق هبوط معظم الطائرات في مطار فرانكفورت
«ناتو» يواصل مفاوضات تسريع تسليم الأسلحة لأوكرانيا
«ناتو» يواصل مفاوضات تسريع تسليم الأسلحة لأوكرانيا
أربعة وفيات في إعصار نيوزيلندا وأسطح المنازل ملاذات الإنقاذ
أربعة وفيات في إعصار نيوزيلندا وأسطح المنازل ملاذات الإنقاذ
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أردوغان يلمح لموافقة تركيا على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي
أردوغان يلمح لموافقة تركيا على انضمام فنلندا إلى حلف شمال ......
قصة صورة أب تركي مفجوع هزت مشاعر العالم
قصة صورة أب تركي مفجوع هزت مشاعر العالم...
المساعدة العسكرية الأميركية الجديدة لأوكرانيا تتضمن صواريخ بمدى 150 كيلومترا
المساعدة العسكرية الأميركية الجديدة لأوكرانيا تتضمن صواريخ ......
معارك عنيفة للسيطرة على فوغليدار في شرق أوكرانيا
معارك عنيفة للسيطرة على فوغليدار في شرق أوكرانيا...
شاهد: الجيش الأميركي يسقط المنطاد الصيني
شاهد: الجيش الأميركي يسقط المنطاد الصيني...
المزيد
الإمارات تخصص 50 مليون دولار مساعدة إضافية للمتضررين في سورية
الإمارات تخصص 50 مليون دولار مساعدة إضافية للمتضررين في ......
عقوبات أوروبية جديدة تستهدف روسيا والمسيرات الإيرانية
عقوبات أوروبية جديدة تستهدف روسيا والمسيرات الإيرانية...
تبرئة برلوسكوني في قضية فساد تتعلق بحفلاته الصاخبة
تبرئة برلوسكوني في قضية فساد تتعلق بحفلاته الصاخبة...
أربعة وفيات في إعصار نيوزيلندا وأسطح المنازل ملاذات الإنقاذ
أربعة وفيات في إعصار نيوزيلندا وأسطح المنازل ملاذات الإنقاذ...
«ناتو» يواصل مفاوضات تسريع تسليم الأسلحة لأوكرانيا
«ناتو» يواصل مفاوضات تسريع تسليم الأسلحة لأوكرانيا...
المزيد