الإمارات تخصص 50 مليون دولار مساعدة إضافية للمتضررين في سورية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الإمارات، الأربعاء، تخصيص مبلغ 50 مليون دولار إضافي لمساعدة المتضررين من الزلزال في سورية، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.

وتسبّب الزلزال الذي ضرب في السادس من الشهر الجاري سورية ومركزه في تركيا المجاورة، بمقتل حوالي أربعين ألف شخص في البلدين، وفق «فرانس برس».

وكتبت وكالة أنباء الإمارات أن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «أمر بتقديم مبلغ إضافي بقيمة 50 مليون دولار أميركي لإغاثة المتضررين من الزلازل في الجمهورية العربية السورية الشقيقة». وأضافت الوكالة أن 20 مليون دولار ستخصص «لتنفيذ مشاريع إنسانية استجابة لنداء منظمة الأمم المتحدة العاجل بشأن سورية».

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وكانت الأمم المتحدة أطلقت الثلاثاء نداءً طارئًا لجمع 397 مليون دولار لمساعدة ضحايا الزلزال في سورية على مدى ثلاثة أشهر. والأسبوع الماضي، أعلنت الإمارات في مرحلة أولى تقديم 13.6 مليون دولار كمساعدات إغاثية لسورية، قبل أن تتعهد تقديم خمسين مليون دولار إضافية.

الإمارات ترسل أطنان من المساعدات الغذائية

وتقود دولة الإمارات، التي أعادت فتح سفارتها في دمشق العام 2018 بعد قطيعة دبلوماسية منذ اندلاع النزاع، الاستجابة الإقليمية لكارثة الزلزال. وأرسلت الإمارات حتى الآن 38 طائرة تحمل 1243 طنًا من المساعدات الغذائية والطبية بالإضافة إلى 2893 خيمة للإيواء.

ومنذ الساعات الأولى لوقوع الكارثة، سارعت الإمارات إلى إرسال أطنان من المساعدات الغذائية والمواد الإغاثية والطبية وفريق بحث وإنقاذ متخصص يضم 42 عضواً، إلى مدينة جبلة الساحلية المتضررة بشدة من الزلزال.

وزار وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان سورية والتقى بالرئيس بشار الأسد الأحد، في أول زيارة لمسؤول خليجي إلى دمشق منذ حصول الزلزال.