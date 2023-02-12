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قطر تتبرع لتركيا وسورية بـ«مقصورات كأس العالم» لإيواء ناجين من الزلازل

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 فبراير 2023, 08:49 مساء
قطر تتبرع لتركيا وسورية بـ«مقصورات كأس العالم» لإيواء ناجين من الزلازل
بيوت نقالة مخصصة للمشجعين في «كارافان سيتي» في الدوحة. (أ ف ب)
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سترسل قطر إلى تركيا وسورية عشرة آلاف وحدة بين مقصورات وبيوت نقالة استُخدمت خلال كأس العالم لكرة القدم، وذلك لإيواء ناجين خسروا منازلهم من جراء الزلزال المدمّر، وفق ما أعلن مسؤولون قطريون الأحد.

بحسب تقديرات الأمم المتحدة، يحتاج ملايين الأشخاص إلى مساعدة بعدما أسفر زلزال بقوة 7.8 درجة وقع فجر الإثنين الماضي عن 33 ألف قتيل على الأقل، وسوى أرضًا أحياء عدة في البلدين، وفق «فرانس برس».

وقال مسؤول قطري «في ضوء الاحتياجات العاجلة في تركيا وسورية، قررنا أن نشحن مقصوراتنا وبيوتنا النقالة (كارافانات) إلى المنطقة، لتوفير دعم فوري يحتاج إليه بشدة شعبا تركيا وسورية».

أول شحنة من ميناء الدوحة إلى تركيا الإثنين
واستُخدمت البيوت النقالة مدى بضعة أسابيع لدى استضافة قطر نهائيات كأس العالم بكرة القدم العام الماضي. وكان مسؤولون قد أشاروا إلى توجُّه للتبرّع بها.

ومن المقرر أن تبحر أول شحنة من ميناء الدوحة إلى تركيا الإثنين، ويُتوقع إرسال شحنات أخرى في الأيام المقبلة، وفق ما أعلن مسؤولون قطريون طلبوا عدم كشف هوياتهم لكونهم غير مصرّح لهم التحدث لوسائل الإعلام.

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وزار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تركيا، الأحد، وهو أرفع زعيم أجنبي يزور البلاد منذ الزلزال. ولم يتفقد أمير قطر المناطق المتضررة؛ لكنّه أجرى محادثات في اسطنبول مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بحثا السبل التي يمكن للدوحة من خلالها المساعدة في «التخفيف من هذه الكارثة»، وفق تغريدة أطلقها الشيخ تميم بن حمد.

 قطر توفد إلى تركيا 130 عنصر إغاثة 
وأوفدت قطر إلى تركيا 130 عنصر إغاثة يعملون على الأرض ضمن واحدة من أكبر بعثات الإنقاذ الأجنبية التي أرسلت إلى البلاد. كما أرسلت الدوحة مئة طن من المساعدات.

في السنوات الأخيرة توطّدت العلاقات بين قطر وتركيا. وقبل وقوع الزلزال كانت الدوحة قد وافقت على ضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد التركي المأزوم واستثمرت في بناء مراكز تسوق ومشاريع للبنى التحتية.

في تركيا، وجّهت انتقادات لإردوغان على خلفية استجابة الحكومة للزلزال. وتركيا بأمس الحاجة حاليًا لإيجاد مساكن بعدما دمّر الزلزال آلاف المباني وتسبب لعشرات آلاف الأبنية بأضرار تستلزم أعمال ترميم كبرى لتعود صالحة للسكن.

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