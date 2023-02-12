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«حزب الله» يرسل قافلة مساعدات إنسانية من لبنان إلى سورية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 فبراير 2023, 04:53 مساء
«حزب الله» يرسل قافلة مساعدات إنسانية من لبنان إلى سورية
شاحنات تحمل مساعدات انسانية من حزب الله اللبناني قبل توجهها إلى سورية. (أ ف ب)
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أرسل حزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز في لبنان، قافلة مساعدات إنسانية مؤلفة من 23 شاحنة الأحد إلى محافظة اللاذقية في غرب سورية التي تعدّ من أبرز حلفائه.

وقال رئيس المجلس التنفيذي للحزب هاشم صفي الدين لصحفيين، قبل انطلاق القافلة من الضاحية الجنوبية لبيروت «هذه اللحظة هي لحظة المؤازرة وهي لحظة الإعانة ولحظة الوقوف الى جانب هذا الشعب العزيز.. هذا أقل الواجب»، بحسب «فرانس برس».

وقبل اندلاع النزاع العام 2011، كانت سورية من أبرز داعمي حزب الله المدعوم من طهران وشكلت ممرًا لسلاحه وعتاده. ومنذ أبريل 2013، يقاتل الحزب بشكل علني الى جانب قوات النظام. وشارك تدخله المباشر في ترجيح كفة القتال لصالح دمشق على جبهات عدة.

معقل عائلة الرئيس السوري بشار الأسد
وتتجه القافلة، وفق صفي الدين، إلى محافظة اللاذقية التي تعد معقل عائلة الرئيس السوري بشار الأسد وهي من المناطق المتضررة بشدة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب سورية الإثنين ومقره تركيا المجاورة، متسببًا بمقتل أكثر من 28 ألف شخص، أكثر من 3500 شخص منهم في سورية.

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وتأتي القافلة في إطار حملة أطلقها حزب الله قبل أيام تحت تسمية «رحماء» لإعانة الشعب السوري في مواجهة نكبة الزلزال. وقال مدير عام الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية التابعة لحزب الله عدنان مقدم إن «القافلة التي انطلقت الأحد هي الأولى وتليها قوافل أخرى إن شاء الله».

وتتألف القافلة، وفق مقدم، من 23 شاحنة انطلقت عشرون منها من بيروت والبقية من البقاع (شرق). وقد أوضح أنها ستسلم «الى جمعية الهلال الأحمر السوري والى المحافظين في بلدنا الثاني سورية».

 لافتات تحمل العلم السوري وراية حزب الله 
وتحمل الشاحنات «مواد تموينية وغذائية ومستلزمات صحية وأدوات منزلية يحتاجها الناجون من الزلزال» وفق مقدّم. ووُضعت على الشاحنات لافتات حملت العلم السوري وراية حزب الله الصفراء مزنرة بشعار «من الشعب اللبناني المقاوم إلى الشعب السوري الشقيق».

وبعدما كانت الحكومات المتعاقبة قد اتبعت سياسة «النأي بالنفس» عن النزاع في سورية المجاورة، أرسل لبنان فرق إنقاذ ووفدًا وزاريًا رسميًا إلى دمشق.

والتقى الوفد الوزاري الأربعاء الرئيس بشار الأسد، مبديًا استعداد لبنان لفتح مطاراته وموانئه لاستقبال المساعدات إلى سورية. ووصلت طائرتان إيطاليتان السبت إلى مطار بيروت تقلان مساعدات طبية مرسلة بمبادرة من مجموعة طبية إيطالية.

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