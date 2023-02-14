شي جينبينغ يشيد بـ«التضامن» بين الصين وإيران في وجه وضعٍ عالمي «معقّد»

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد الرئيس الصيني شي جينبينغ بـ«التضامن» بين الصين وإيران الثلاثاء، خلال لقائه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مستهل زيارة تستمر ثلاثة أيام إلى بكين.

وهذه أول زيارة دولة لرئيس إيراني إلى الصين، منذ أكثر من 20 عاماً، بحسب وكالة «فرانس برس».

واستقبل شي رئيسي، الذي يرافقه وفد اقتصادي وتجاري كبير، في قصر الشعب الضخم الذي جرى بناؤه على حافة ساحة تيان أنمين في قلب العاصمة بكين.

ونقلت قناة «سي سي تي في» الحكومية، عن «شي»، قوله «في وجه المتغيّرات الحالية المعقّدة في العالم والزمان والتاريخ، ساندت الصين وإيران بعضهما بعضًا وأبدتا تضامنهما وتعاونهما».

اتفاقية استراتيجية واسعة النطاق

وكانت الصين قد وقعت في العام 2021 اتفاقية استراتيجية واسعة النطاق لمدة 25 عاماً مع إيران، التي تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات قاسية تخنق اقتصادها.

ويواجه البلدان، ضغوطاً اقتصادية بسبب موقفهما من الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتتهم الدول الغربية إيران بتقديم الدعم لروسيا في غزوها لأوكرانيا الذي بدأ قبل نحو عام، عبر تزويدها بطائرات بدون طيار مسلّحة، الأمر الذي تنفيه إيران بشدّة.

وفي ديسمبر، أشارت واشنطن إلى تبادل واسع النطاق بين إيران وروسيا يشمل معدّات مثل المروحيات والطائرات المقاتلة والطائرات بدون طيار.

كذلك، يُعتبر الغزو الروسي لأوكرانيا قضية حساسة بالنسبة لبكين، التي سعت لإظهار موقف محايد، مع تقديم الدعم الدبلوماسي لحليفتها الاستراتيجية روسيا.

وقال شي إنّ «الصين تدعم إيران في حماية سيادتها الوطنية واستقلالها وسلامة أراضيها وكرامتها الوطنية»، مضيفا أنّ «الصين تدعم إيران في مقاومتها للأحادية والترهيب، وتعارض القوى الخارجية التي تتدخّل في الشؤون الداخلية لإيران وتقوّض أمنها واستقرارها».

كما شدّد على أنه «مهما تغيّر الوضع الدولي والإقليمي، ستعمل الصين بثبات على تطوير التعاون الودّي مع إيران».

وفي هذه الأثناء، أفادت قناة «سي سي تي في»، بأنّ البلدَين وقّعا عدّة اتفاقيات تعاون ثنائية في مجالات الزراعة والتجارة والسياحة وحماية البيئة والصحة والإغاثة في حال وقوع كارثة والثقافة والرياضة.

«صداقة تقليدية»

وكان رئيس وشي، قد التقيا للمرة الأولى في سبتمبر، خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي نُظمت في سمرقند في أوزباكستان.

وفي بكين، سيلتقي إبراهيم رئيسي رجال أعمال صينيين ومواطنين إيرانيين يعيشون في الصين، وفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا».

- رئيسي يزور بكين ويلتقي الرئيس الصيني الإثنين

وأشارت الوكالة إلى أنّ الصين تعدّ أكبر شريك تجاري لإيران، مشيرة إلى إحصاءات تمتدّ على فترة 10 أشهر صادرة عن سلطات الجمارك الإيرانية.

وبلغت صادرات طهران إلى بكين 12,6 مليار دولار، بينما استوردت إيران من الصين ما قيمته 12,7 مليار دولار.

ويرافق الرئيس الإيراني وزراء الخارجية والاقتصاد والنقل والنفط، إضافة إلى وزراء الصناعة والتجارة والزراعة، وفقاً للتلفزيون الحكومي الإيراني.

ويضم الوفد أيضاً علي باقري، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية وكبير المفاوضين النوويين الإيرانيين.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين، إنّ رئيسي سيلتقي رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ وكبير المشرّعين لي تشانشو.

«الشريك الرئيسي للصين في الشرق الأوسط»

وتسعى بكين منذ وقت طويل إلى تعزيز علاقاتها مع طهران، فيما كان الرئيس شي جينبينغ قد وصف طهران بأنّها «الشريك الرئيسي للصين في الشرق الأوسط» خلال زيارة نادرة إلى البلاد في العام 2016.

وقال وانغ للصحافة الإثنين، إنّ بكين تريد «لعب دور بنّاء في تعزيز الوحدة والتعاون مع دول في الشرق الأوسط، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة».

وتعود آخر زيارة لرئيس إيراني إلى الصين إلى يونيو 2018، حين شارك الرئيس حسن روحاني (2013-2021) في قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون.

من ناحية أخرى، تعود آخر زيارة دولة لرئيس إيراني إلى الصين إلى العام 2000، خلال عهد محمد خاتمي (1997-2005).