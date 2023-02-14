  • Alwasat News
Atwasat

شي جينبينغ يشيد بـ«التضامن» بين الصين وإيران في وجه وضعٍ عالمي «معقّد»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 فبراير 2023, 02:19 مساء
شي جينبينغ يشيد بـ«التضامن» بين الصين وإيران في وجه وضعٍ عالمي «معقّد»
الرئيس الصيني شي جين بينغ مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي خلال زيارته لبكين (الإنترنت)
alwasat radio

أشاد الرئيس الصيني شي جينبينغ بـ«التضامن» بين الصين وإيران الثلاثاء، خلال لقائه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مستهل زيارة تستمر ثلاثة أيام إلى بكين.

وهذه أول زيارة دولة لرئيس إيراني إلى الصين، منذ أكثر من 20 عاماً، بحسب وكالة «فرانس برس».

واستقبل شي رئيسي، الذي يرافقه وفد اقتصادي وتجاري كبير، في قصر الشعب الضخم الذي جرى بناؤه على حافة ساحة تيان أنمين في قلب العاصمة بكين.

ونقلت قناة «سي سي تي في» الحكومية، عن «شي»، قوله «في وجه المتغيّرات الحالية المعقّدة في العالم والزمان والتاريخ، ساندت الصين وإيران بعضهما بعضًا وأبدتا تضامنهما وتعاونهما».

اتفاقية استراتيجية واسعة النطاق
وكانت الصين قد وقعت في العام 2021 اتفاقية استراتيجية واسعة النطاق لمدة 25 عاماً مع إيران، التي تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات قاسية تخنق اقتصادها.

ويواجه البلدان، ضغوطاً اقتصادية بسبب موقفهما من الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتتهم الدول الغربية إيران بتقديم الدعم لروسيا في غزوها لأوكرانيا الذي بدأ قبل نحو عام، عبر تزويدها بطائرات بدون طيار مسلّحة، الأمر الذي تنفيه إيران بشدّة.

وفي ديسمبر، أشارت واشنطن إلى تبادل واسع النطاق بين إيران وروسيا يشمل معدّات مثل المروحيات والطائرات المقاتلة والطائرات بدون طيار.

كذلك، يُعتبر الغزو الروسي لأوكرانيا قضية حساسة بالنسبة لبكين، التي سعت لإظهار موقف محايد، مع تقديم الدعم الدبلوماسي لحليفتها الاستراتيجية روسيا.

وقال شي إنّ «الصين تدعم إيران في حماية سيادتها الوطنية واستقلالها وسلامة أراضيها وكرامتها الوطنية»، مضيفا أنّ «الصين تدعم إيران في مقاومتها للأحادية والترهيب، وتعارض القوى الخارجية التي تتدخّل في الشؤون الداخلية لإيران وتقوّض أمنها واستقرارها».

كما شدّد على أنه «مهما تغيّر الوضع الدولي والإقليمي، ستعمل الصين بثبات على تطوير التعاون الودّي مع إيران».

وفي هذه الأثناء، أفادت قناة «سي سي تي في»، بأنّ البلدَين وقّعا عدّة اتفاقيات تعاون ثنائية في مجالات الزراعة والتجارة والسياحة وحماية البيئة والصحة والإغاثة في حال وقوع كارثة والثقافة والرياضة.

«صداقة تقليدية»
وكان رئيس وشي، قد التقيا للمرة الأولى في سبتمبر، خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي نُظمت في سمرقند في أوزباكستان.

وفي بكين، سيلتقي إبراهيم رئيسي رجال أعمال صينيين ومواطنين إيرانيين يعيشون في الصين، وفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا».

- رئيسي يزور بكين ويلتقي الرئيس الصيني الإثنين

وأشارت الوكالة إلى أنّ الصين تعدّ أكبر شريك تجاري لإيران، مشيرة إلى إحصاءات تمتدّ على فترة 10 أشهر صادرة عن سلطات الجمارك الإيرانية.

وبلغت صادرات طهران إلى بكين 12,6 مليار دولار، بينما استوردت إيران من الصين ما قيمته 12,7 مليار دولار.

ويرافق الرئيس الإيراني وزراء الخارجية والاقتصاد والنقل والنفط، إضافة إلى وزراء الصناعة والتجارة والزراعة، وفقاً للتلفزيون الحكومي الإيراني.

ويضم الوفد أيضاً علي باقري، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية وكبير المفاوضين النوويين الإيرانيين.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين، إنّ رئيسي سيلتقي رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ وكبير المشرّعين لي تشانشو.

«الشريك الرئيسي للصين في الشرق الأوسط»
وتسعى بكين منذ وقت طويل إلى تعزيز علاقاتها مع طهران، فيما كان الرئيس شي جينبينغ قد وصف طهران بأنّها «الشريك الرئيسي للصين في الشرق الأوسط» خلال زيارة نادرة إلى البلاد في العام 2016.

وقال وانغ للصحافة الإثنين، إنّ بكين تريد «لعب دور بنّاء في تعزيز الوحدة والتعاون مع دول في الشرق الأوسط، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة».

وتعود آخر زيارة لرئيس إيراني إلى الصين إلى يونيو 2018، حين شارك الرئيس حسن روحاني (2013-2021) في قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون.

من ناحية أخرى، تعود آخر زيارة دولة لرئيس إيراني إلى الصين إلى العام 2000، خلال عهد محمد خاتمي (1997-2005).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأمم المتحدة: أكثر من 7 ملايين طفل تأثروا بالزلزال في تركيا وسورية

الأمم المتحدة: أكثر من 7 ملايين طفل تأثروا بالزلزال في تركيا وسورية
«بوابة الوسط» تستعرض نتائج دوري الدرجة الأولى الليبي.. والمهدية يحقق مفاجأة أمام النهضة

«بوابة الوسط» تستعرض نتائج دوري الدرجة الأولى الليبي.. والمهدية يحقق مفاجأة أمام...
تفشي فيروس «ماربورغ» في غينيا.. ووفاة 9 أشخاص

تفشي فيروس «ماربورغ» في غينيا.. ووفاة 9 أشخاص
البيت الأبيض عن الأجسام الطائرة: لا مؤشر إلى أنشطة لكائنات فضائية

البيت الأبيض عن الأجسام الطائرة: لا مؤشر إلى أنشطة لكائنات فضائية
قطر تشحن كبائن ومنازل متنقلة إلى مناطق الزلزال بتركيا وسورية

قطر تشحن كبائن ومنازل متنقلة إلى مناطق الزلزال بتركيا وسورية
الجيش الفرنسي: مجموعة فاغنر الروسية العسكرية «خصم مخيف»

الجيش الفرنسي: مجموعة فاغنر الروسية العسكرية «خصم مخيف»
تهاوي نجوم باريس سان جرمان قبل مواجهة بايرن ميونيخ «المترنح» في دوري الأبطال

تهاوي نجوم باريس سان جرمان قبل مواجهة بايرن ميونيخ «المترنح» في دوري الأبطال
الأولمبي يعلن حضوره مع الحكام لملعب «أبوسليم» والاتحاد يغيب

الأولمبي يعلن حضوره مع الحكام لملعب «أبوسليم» والاتحاد يغيب
المنقوش: ليبيا تخصص 50 مليون دولار للمساهمة في إعمار جنوب تركيا

المنقوش: ليبيا تخصص 50 مليون دولار للمساهمة في إعمار جنوب تركيا
شاهد: «في التسعين» يستضيف رئيس نادي الأهلي بنغازي خالد السعيطي

شاهد: «في التسعين» يستضيف رئيس نادي الأهلي بنغازي خالد السعيطي
حصيلة وفيات زلزال تركيا وسورية تقترب من 38 ألفا

حصيلة وفيات زلزال تركيا وسورية تقترب من 38 ألفا
كاريكاتير خيري - زلزال سورية

كاريكاتير خيري - زلزال سورية
فينسيوس يغرد بالعربية ويشكر المغرب بعد تتويج ريال مدريد بـ«مونديال الأندية»

فينسيوس يغرد بالعربية ويشكر المغرب بعد تتويج ريال مدريد بـ«مونديال الأندية»
«ناشيونال إنترست»: بوتين يوفد ألمع خبرائه إلى ليبيا

«ناشيونال إنترست»: بوتين يوفد ألمع خبرائه إلى ليبيا
«الوسط» تحذر من صفحة تنتحل اسمها على «فيسبوك»

«الوسط» تحذر من صفحة تنتحل اسمها على «فيسبوك»
تعرف إلى كمية الخضار التي يجب تناولها يوميا

تعرف إلى كمية الخضار التي يجب تناولها يوميا
الدبيبة يصدر تعميما بشأن العلم الوطني قبل احتفالات فبراير

الدبيبة يصدر تعميما بشأن العلم الوطني قبل احتفالات فبراير
«هذا المساء»: هل ينجح المنفي في دفع عقيلة والمشري نحو التعديل الدستوري؟

«هذا المساء»: هل ينجح المنفي في دفع عقيلة والمشري نحو التعديل الدستوري؟
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
خلاف بين مانيلا وبكين بسبب «ضوء ليزر»
خلاف بين مانيلا وبكين بسبب «ضوء ليزر»
الرئيس الفلبيني يستدعي السفير الصيني على خلفية حادثة «ضوء الليزر»
الرئيس الفلبيني يستدعي السفير الصيني على خلفية حادثة «ضوء الليزر»
وفد أممي يتفقد أضرار الزلزال في شمال غرب سورية
وفد أممي يتفقد أضرار الزلزال في شمال غرب سورية
شي جينبينغ يشيد بـ«التضامن» بين الصين وإيران في وجه وضعٍ عالمي «معقّد»
شي جينبينغ يشيد بـ«التضامن» بين الصين وإيران في وجه وضعٍ عالمي ...
حصيلة وفيات الزلزال في تركيا تقترب من 32 ألفا
حصيلة وفيات الزلزال في تركيا تقترب من 32 ألفا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أردوغان يلمح لموافقة تركيا على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي
أردوغان يلمح لموافقة تركيا على انضمام فنلندا إلى حلف شمال ......
قصة صورة أب تركي مفجوع هزت مشاعر العالم
قصة صورة أب تركي مفجوع هزت مشاعر العالم...
المساعدة العسكرية الأميركية الجديدة لأوكرانيا تتضمن صواريخ بمدى 150 كيلومترا
المساعدة العسكرية الأميركية الجديدة لأوكرانيا تتضمن صواريخ ......
معارك عنيفة للسيطرة على فوغليدار في شرق أوكرانيا
معارك عنيفة للسيطرة على فوغليدار في شرق أوكرانيا...
شاهد: الجيش الأميركي يسقط المنطاد الصيني
شاهد: الجيش الأميركي يسقط المنطاد الصيني...
المزيد
5 دول غربية تعبر عن «معارضتها القوية» لخطط توسيع المستوطنات الإسرائيلية
5 دول غربية تعبر عن «معارضتها القوية» لخطط توسيع المستوطنات ......
مولدافيا تغلق مجالها الجوي موقتا
مولدافيا تغلق مجالها الجوي موقتا...
الحكومة النيوزيلندية تعلن حالة الطوارئ بسبب إعصار عنيف
الحكومة النيوزيلندية تعلن حالة الطوارئ بسبب إعصار عنيف...
حصيلة وفيات الزلزال في تركيا تقترب من 32 ألفا
حصيلة وفيات الزلزال في تركيا تقترب من 32 ألفا...
شي جينبينغ يشيد بـ«التضامن» بين الصين وإيران في وجه وضعٍ عالمي «معقّد»
شي جينبينغ يشيد بـ«التضامن» بين الصين وإيران في وجه وضعٍ ......
المزيد