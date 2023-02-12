رئيسي يزور بكين ويلتقي الرئيس الصيني الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط

يتوجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى بكين الأسبوع الجاري في زيارة تستمر ثلاثة أيام تركز على تعزيز التعاون الاقتصادي، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي في طهران الأحد.

وأوردت وكالة «إرنا» أن رئيسي سيغادر طهران مساء الإثنين متوجهًا إلى بكين «تلبية لدعوة رسمية من نظيره الصيني في زيارة رسمية ستستغرق ثلاثة أيام»، موضحة أن الزيارة سيتخللها لقاء بين رئيسي وشي جين بينغ ومباحثات بين وفدي البلدين وتوقيع «وثائق تعاون»، على أن يلتقي رئيسي أيضا رجال أعمال صينيين وإيرانيين مقيمين في الصين.

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والتقى رئيسي وشي للمرة الأولى في سبتمبر على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان، حيث دعا الرئيس الإيراني إلى تعزيز التعاون بين البلدين.

علاقات اقتصادية وثيقة

ويرتبط البلدان بعلاقات اقتصادية وثيقة، خصوصًا في مجالات الطاقة والنقل والزراعة والتجارة والاستثمار، ووقع الطرفان في مارس 2021 اتفاق تعاون لمدة 25 عاما يشمل مجالات «سياسية، استراتيجية، واقتصادية».

ووفق إحصاءات الجمارك الإيرانية، تعد الصين أكبر الشركاء التجاريين للجمهورية الإسلامية. وبحسب ما أوردت «إرنا» الأحد، صدرت طهران إلى بكين ما قيمته 12.6 مليار دولار خلال الأشهر الماضية، واستوردت 12.7 مليار.