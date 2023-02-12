  • Alwasat News
Atwasat

رئيسي يزور بكين ويلتقي الرئيس الصيني الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 فبراير 2023, 05:42 مساء
رئيسي يزور بكين ويلتقي الرئيس الصيني الإثنين
خلال لقاء سابق بين رئيسي وشي في أوزبكستان. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

يتوجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى بكين الأسبوع الجاري في زيارة تستمر ثلاثة أيام تركز على تعزيز التعاون الاقتصادي، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي في طهران الأحد.

وأوردت وكالة «إرنا» أن رئيسي سيغادر طهران مساء الإثنين متوجهًا إلى بكين «تلبية لدعوة رسمية من نظيره الصيني في زيارة رسمية ستستغرق ثلاثة أيام»، موضحة أن الزيارة سيتخللها لقاء بين رئيسي وشي جين بينغ ومباحثات بين وفدي البلدين وتوقيع «وثائق تعاون»، على أن يلتقي رئيسي أيضا رجال أعمال صينيين وإيرانيين مقيمين في الصين.

-  «وول ستريت جورنال»: روسيا وإيران تخططان لبناء مصنع لإنتاج آلاف المسيرات
-  إيران.. تحركات حاشدة في إحياء الذكرى الـ44 لانتصار الثورة الإسلامية

والتقى رئيسي وشي للمرة الأولى في سبتمبر على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان، حيث دعا الرئيس الإيراني إلى تعزيز التعاون بين البلدين.

علاقات اقتصادية وثيقة
ويرتبط البلدان بعلاقات اقتصادية وثيقة، خصوصًا في مجالات الطاقة والنقل والزراعة والتجارة والاستثمار، ووقع الطرفان في مارس 2021 اتفاق تعاون لمدة 25 عاما يشمل مجالات «سياسية، استراتيجية، واقتصادية».

ووفق إحصاءات الجمارك الإيرانية، تعد الصين أكبر الشركاء التجاريين للجمهورية الإسلامية. وبحسب ما أوردت «إرنا» الأحد، صدرت طهران إلى بكين ما قيمته 12.6 مليار دولار خلال الأشهر الماضية، واستوردت 12.7 مليار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر قناة الوسط «WTV2» مباراة الصقور والنصر (1 - 0)

انتهت عبر قناة الوسط «WTV2» مباراة الصقور والنصر (1 - 0)
بث مباشر عبر قناة الوسط «WTV».. مباراة أساريا والأهلي طرابلس في الدوري الليبي الممتاز

بث مباشر عبر قناة الوسط «WTV».. مباراة أساريا والأهلي طرابلس في الدوري الليبي ...
شاهد: الأخضر يتوجه لملعب «دوبسونفيل» لملاقاة بطل جنوب أفريقيا في أولى مواجهات مجموعات «الكونفدرالية»

شاهد: الأخضر يتوجه لملعب «دوبسونفيل» لملاقاة بطل جنوب أفريقيا في أولى مواجهات ...
«شانجان موتورز» تهدي الأسواق العالمية تحفة صينية مميزة

«شانجان موتورز» تهدي الأسواق العالمية تحفة صينية مميزة
بينها الدروس الخصوصية والضرب.. 8 محظورات على المعلمين في ليبيا

بينها الدروس الخصوصية والضرب.. 8 محظورات على المعلمين في ليبيا
عبر قناة الوسط «WTV» حضر الهلال وانسحب دارنس بالغياب في الدوري الليبي

عبر قناة الوسط «WTV» حضر الهلال وانسحب دارنس بالغياب في الدوري الليبي
عمال الإنقاذ في تركيا ينتشلون 5 أفراد أحياء من أسرة واحدة بعد 129 ساعة من وقوع الزلزال

عمال الإنقاذ في تركيا ينتشلون 5 أفراد أحياء من أسرة واحدة بعد 129 ساعة من وقوع ...
قوة من الجيش والشرطة تداهم حيين شهيرين في بنغازي وتقبض على مروجي مخدرات وخمور

قوة من الجيش والشرطة تداهم حيين شهيرين في بنغازي وتقبض على مروجي مخدرات وخمور
«أدرينالين»: 32 بار .. مع القراندي طوطو (ELGRANDETOTO)

«أدرينالين»: 32 بار .. مع القراندي طوطو (ELGRANDETOTO)
«تحقيقات»: طماطم 2010.. في مرمى الرقابة

«تحقيقات»: طماطم 2010.. في مرمى الرقابة
انتقال البشر إلى القمر والمريخ بـ«ستارشيب» بات قريبا

انتقال البشر إلى القمر والمريخ بـ«ستارشيب» بات قريبا
روبوت محادثة كاد ينجح في امتحان الطب الأميركي

روبوت محادثة كاد ينجح في امتحان الطب الأميركي
جريدة «الوسط»: «النواب» يناور بالتعديل الدستوري الـ13

جريدة «الوسط»: «النواب» يناور بالتعديل الدستوري الـ13
قصة صورة أب تركي مفجوع هزت مشاعر العالم

قصة صورة أب تركي مفجوع هزت مشاعر العالم
«أداء اليمين» شرط الصرف للمستفيدين من مبادرة الإسكان الشبابي

«أداء اليمين» شرط الصرف للمستفيدين من مبادرة الإسكان الشبابي
الكشف عن تفاصيل جديدة لاتفاق دعم خفر السواحل الليبي بزوارق إيطالية

الكشف عن تفاصيل جديدة لاتفاق دعم خفر السواحل الليبي بزوارق إيطالية
لافروف من الخرطوم: ندعم رفع عقوبات مجلس الأمن عن السودان

لافروف من الخرطوم: ندعم رفع عقوبات مجلس الأمن عن السودان
مخرج «تيتانيك» يعترف: جاك كان يمكن أن ينجو

مخرج «تيتانيك» يعترف: جاك كان يمكن أن ينجو
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
أمين عام «الناتو» لا يرغب في تمديد جديد لولايته
أمين عام «الناتو» لا يرغب في تمديد جديد لولايته
مطاعم تركية تطلق حملة تضامن لمساعدة المشرّدين جراء الزلزال
مطاعم تركية تطلق حملة تضامن لمساعدة المشرّدين جراء الزلزال
بولندا: اتخاذ قرار بشأن إرسال مقاتلات «إف-16» إلى أوكرانيا ليس سهلا
بولندا: اتخاذ قرار بشأن إرسال مقاتلات «إف-16» إلى أوكرانيا ليس ...
تركيا تصدر 133 مذكرة توقيف على خلفية تشييد مبان
تركيا تصدر 133 مذكرة توقيف على خلفية تشييد مبان
وزير الخارجية اليوناني يزور تركيا لبحث المساعدات بعد الزلزال
وزير الخارجية اليوناني يزور تركيا لبحث المساعدات بعد الزلزال
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أردوغان يلمح لموافقة تركيا على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي
أردوغان يلمح لموافقة تركيا على انضمام فنلندا إلى حلف شمال ......
قصة صورة أب تركي مفجوع هزت مشاعر العالم
قصة صورة أب تركي مفجوع هزت مشاعر العالم...
المساعدة العسكرية الأميركية الجديدة لأوكرانيا تتضمن صواريخ بمدى 150 كيلومترا
المساعدة العسكرية الأميركية الجديدة لأوكرانيا تتضمن صواريخ ......
معارك عنيفة للسيطرة على فوغليدار في شرق أوكرانيا
معارك عنيفة للسيطرة على فوغليدار في شرق أوكرانيا...
شاهد: الجيش الأميركي يسقط المنطاد الصيني
شاهد: الجيش الأميركي يسقط المنطاد الصيني...
المزيد
من سيخلف ستولتنبرغ في منصب الأمين العام للأطلسي بعد إعلان عدم تمديد ولايته؟
من سيخلف ستولتنبرغ في منصب الأمين العام للأطلسي بعد إعلان ......
رئيسي يزور بكين ويلتقي الرئيس الصيني الإثنين
رئيسي يزور بكين ويلتقي الرئيس الصيني الإثنين...
30 ألف قتيل جراء الزلزال في تركيا وسورية
30 ألف قتيل جراء الزلزال في تركيا وسورية...
وزير الخارجية اليوناني يزور تركيا لبحث المساعدات بعد الزلزال
وزير الخارجية اليوناني يزور تركيا لبحث المساعدات بعد الزلزال...
تركيا تصدر 133 مذكرة توقيف على خلفية تشييد مبان
تركيا تصدر 133 مذكرة توقيف على خلفية تشييد مبان...
المزيد