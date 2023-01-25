زيلينسكي: دبابات «أبرامز» الأميركية تضع أوكرانيا «على طريق النصر»

القاهرة - بوابة الوسط

رحّب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء بقرار نظيره الأميركي جو بايدن تزويد كييف دبّابات أبرامز الأميركية، معتبراً حصول القوات الأوكرانية على هذه الدبّابات الثقيلة المتطوّرة «خطوة مهمّة لتحقيق النصر النهائي».

وكتب زيلينسكي في تغريدة على تويتر «شكراً لجو بايدن على قرار جديد قوي بتقديم دبّابات أبرامز لأوكرانيا. ممتنّ للأميركيين على دعمهم». وأضاف أنّ «العالم الحرّ اليوم موحّد بشكل لم يسبق له مثيل حول هدف مشترك: تحرير أوكرانيا»، بحسب «فرانس برس».

بايدن: «لا تشكّل تهديداً هجومياً لروسيا»

أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء أنّ الدبّابات الغربية التي قرّرت الولايات المتّحدة وحلفاؤها، وفي مقدّمهم ألمانيا، تزويد أوكرانيا بها للتصدّي للغزو الروسي «لا تشكّل تهديداً هجومياً لروسيا».

وقال بايدن إنّ إرسال دبابات أبرامز الأميركية وليوبارد الألمانية إلى أوكرانيا يندرج في إطار «التزام دول في جميع أنحاء العالم، بقيادة الولايات المتّحدة، مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها.. هذا الأمر لا يشكّل تهديداً هجومياً لروسيا»، بحسب «فرانس برس».

31 دبّابة أبرامز إلى أوكرانيا

وأعلن مسؤول أميركي كبير الأربعاء أنّ الولايات المتّحدة سترسل إلى أوكرانيا 31 دبّابة أبرامز، لتتعزّز بذلك ترسانة الأسلحة الغربية التي تتجمّع لدى الجيش الأوكراني تمهيداً لهجوم مضادّ يستعدّ لشنّه ضدّ القوات الروسية.

- بايدن يبحث مع قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا

- واشنطن تدرس إرسال دبابات «أبرامز» إلى أوكرانيا

وقال المسؤول الكبير في الإدارة الأميركية للصحفيين طالباً عدم نشر اسمه إنّ «الولايات المتّحدة سترسل 31 دبابة من طراز إم1 أبرامز»، مضيفاً «سترون مئات المركبات المدرّعة - مركبات ذات قدرات استثنائية - والدبابات تصل إلى أوكرانيا، والأهم من ذلك أنّها ستصل مع أطقم مدرّبة»، بحسب «فرانس برس».

أعلنت واشنطن أنّ الرئيس جو بايدن بحث هاتفياً الأربعاء مع قادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا مسألة المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وذلك قبيل كلمة سيدلي بها سيّد البيت الأبيض ويتوقّع أن يعلن فيها عزم بلاده تزويد كييف دبّابات أبرامز.