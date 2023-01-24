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واشنطن تدرس إرسال دبابات «أبرامز» إلى أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 24 يناير 2023, 06:42 مساء
واشنطن تدرس إرسال دبابات «أبرامز» إلى أوكرانيا
دبابات من طراز «إم. وان أبرامز». (الإنترنت)
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نقلت «رويترز» عن مسؤولين أميركيين، الثلاثاء، قولهما إن الولايات المتحدة ستتخلى فيما يبدو عن معارضتها إرسال دبابات من طراز «إم. وان أبرامز» إلى أوكرانيا، وربما يصدر إعلان بهذا الصدد هذا الأسبوع.

وأضاف المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، أنهما ليسا على علم باتخاذ قرار أميركي نهائي بإرسال هذه الدبابات إلى أوكرانيا، وهي خطوة ربما تشجع ألمانيا على اتخاذ إجراء مماثل.

إرسال 14 دبابة ثقيلة من طراز ليوبارد 2 ألمانية الصنع
وستدرس الحكومة الألمانية بـ«السرعة اللازمة» طلب وارسو السماح لها بإرسال 14 دبابة ثقيلة من طراز ليوبارد 2 ألمانية الصنع إلى كييف، بهدف مساعدتها في صد الهجوم الروسي، وفق ما أعلن ناطق باسم الحكومة الثلاثاء.

- بولندا تطلب موافقة برلين لإرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا
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-  ألمانيا مستعدة للسماح لبولندا بإرسال دبابات ليوبارد لأوكرانيا

وقال الناطق إن «الطلب وصلنا (...) سنعالج الطلب بالسرعة اللازمة بموجب الآلية المحددة»، وفق وكالة «يورو نيوز». وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوش بواشتشاك، أنه طلب موافقة برلين لإرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا.

وكتب بلاشتشاك على «تويتر»، أن «ألمانيا تلقت طلبنا للموافقة على إرسال دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا»، داعيًا برلين أيضًا للانضمام إلى «تحالف الدول الداعمة لأوكرانيا بدبابات ليوبارد 2».

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