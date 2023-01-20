وزير الدفاع الأميركي: نتوقع هجوما أوكرانيا مضادا في الربيع

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الجمعة إن الولايات المتحدة تتوقع هجوما أوكرانيا مضادا في الربيع، مشددا على أنه يتعين على الحلفاء مساعدة كييف في الاستعداد له.

وأوضح، في حديثه إلى الصحفيين إثر اجتماع لحلفاء أوكرانيا في ألمانيا «لدينا فرصة سانحة بين اللحظة الراهنة والربيع.. أي عندما يبدأون عملياتهم، هجومهم المضاد»، مضيفا «هذه ليست فترة طويلة وعلينا جمع القدرات المناسبة»، حسب وكالة «فرانس برس».

دعوة إلى مزيد من المساعدات لأوكرانيا

وتعليقا على ما أثير حول تردد برلين بشأن تقديم دبابات ثقيلة لأوكرانيا، قال أوستن إن ألمانيا حليف موثوق به لكن «نستطيع جميعا القيام بالمزيد» لمساعدة كييف.

وتابع حديثه عن ألمانيا «الألمان موثوق بهم. كانوا كذلك لوقت طويل وأعتقد بصدق أنهم سيظلون حليفا موثوقا به في المستقبل».